Bloomberg: жена Ассанжа назвала дело против основателя Wikileaks атакой США на свободу прессы

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Duran: партия Фараджа может заменить терпящих крах британских консерваторов The Duran
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Guardian: от полномасштабной войны Ближний Восток отделяет один случайный авиаудар Guardian
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RT: найдено тело третьего погибшего при сходе поезда с рельсов в Коми
Спасатели обнаружили тело третьего погибшего в результате схода с рельсов в Коми пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск.
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Загитова спровоцировала слухи о романе с Егором Кридом, выложив новое фото
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила певца Егора Крида с днём рождения.
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СК предлагает ввести в УК понятие осуждения без назначения наказания посмертно
Следственный комитет России выступил с предложением о введении в Уголовный кодекс страны такого понятия, как осуждение без назначения наказания посмертно.
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Ротенберг назначен тренером команды звёзд КХЛ в матче со звёздами НХЛ
Главный тренер СКА Роман Ротенберг назначен наставником команды звёзд КХЛ в матче со звёздами НХЛ.
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Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
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Гутерреш: Африка должна получить место в СБ ООН в рамках реформы
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что реформирование Совета Безопасности ООН должно начаться с выделения места постоянного члена Африке.
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Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» пройдёт 17—18 июля
Традиционный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» состоится в городском Ледовом дворце 17 и 18 июля.
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Эрдоган поздравил сборную Турции с выходом в плей-офф ЧЕ-2024
Президент Турции Реджеп Эрдоган поздравил национальную команду с выходом в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 в Германии.
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Daily Mail: Россия проводит ядерные учения на фоне ухудшения отношений с Западом
Армия России проводит ядерные учения на фоне ухудшений в отношениях с западными государствами.
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Володин назвал заявление Бастрыкина о Госдуме оскорблением россиян
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал заявление главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина о Госдуме оскорблением россиян.
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Впервые с 1996 года на Уимблдоне не сыграет ни одна из сестёр Уильямс
На Открытом чемпионате Великобритании — 2024 по теннису не выступят Серена и Винус Уильямс.
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Терапевт Лапа посоветовала не переедать в жару
Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала о правилах поведения во время жаркой погоды.
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Беллингем выругался на Кейна в матче со Словенией на Евро-2024
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем не смог сдержать эмоций во время матча чемпионата Европы с командой Словении.
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Россиянам посоветовали в жару отдавать предпочтение лёгким блюдам
Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов дал в беседе с RT советы по питанию в жару.
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МИД: Россия может обратиться в суд ООН из-за ситуации с активами
Кремль допускает, что ему придётся подавать иск в Международный суд ООН в связи с передачей Украине доходов от российских активов.
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Вагон оторвался от поезда «Иволга» на подмосковной станции МЦД-3 «Кратово»
В пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) заявили о повреждении поезда на подмосковной станции МЦД-3.
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В Москве попрощались с легендарной теннисисткой и комментатором Дмитриевой
В столице России состоялась церемония прощания с экс-теннисисткой и комментатором Анной Дмитриевой.
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Роналду занял первое место по числу ударов на групповом этапе Евро-2024
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду занял первое место по числу ударов на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 в Германии.
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ЦБ Турции вновь сохранил ставку на уровне 50%
Центральный банк Турции третий раз подряд принял решение оставить ключевую ставку на уровне 50%.
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Песков: Россия допускает понижение уровня дипотношений с Западом
Правительство России рассматривает все варианты реагирования на действия Запада, в том числе понижение уровня дипотношений.
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Василенко: украинские власти маскируют вспышку холеры в Херсоне под тиф
Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил, что украинские власти отрицают вспышку холеры во временно подконтрольном ВСУ Херсоне.
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Бурбас: в сборной Украины был конфликт между Ребровым и Зинченко
Спортивный журналист Игорь Бурбас раскрыл конфликт между главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым и игроком Александром Зинченко.
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Водолазы МЧС обнаружили три суббоеприпаса на пляже в Севастополе после удара ВСУ
В МЧС России заявили, что водолазы ведомства обнаружили три суббоеприпаса на пляже в Севастополе после удара ВСУ, в ходе которого украинские военные применили американские ракеты ATACMS с кассетной боевой частью.
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Песков прокомментировал слова Кадырова о кровной мести
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что за действия террористов наказание должен нести в том числе род преступников.
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Ширер: на Евро-2024 я увидел только одну выдающуюся команду
Бывший футболист сборной Англии Алан Ширер назвал лучшую команду по итогам группового этапа чемпионата Европы — 2024 в Германии.
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МВД: 90% IT-преступлений совершают с Украины технологиями НАТО
В МВД России заявили, что более 90% IT-преступлений в России совершается из колл-центров, которые находятся на Украине, с помощью технологий НАТО.
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Подполье: ВС России ударили по складу украинских военных в Дергачах
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о ракетном ударе ВС России по складу ВСУ в Дергачах Харьковской области.
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ВСУ атаковали Шебекино Белгородской области
БПЛА-атаке со стороны украинских войск подвергся город Шебекино Белгородской области.
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В Севастополе простились ещё с одной убитой ракетой ATACMS во время атаки ВСУ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе простились с Александрой Гурьевой, убитой американской ракетой ATACMS с кассетной боевой частью на пляже в ходе атаки украинских военных.
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Le Parisien: Гризманн недоволен главным тренером сборной Франции Дешамом
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн недоволен действиями главного тренера команды Дидье Дешама на чемпионате Европы — 2024 в Германии.
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Полиция Найроби начала применять слезоточивый газ для разгона протестов
Сотрудники кенийских правоохранительных органов начали применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов в разных районах Найроби.
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Дмитрий Крутой назначен главой администрации президента Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко назначил главой администрации президента Дмитрия Крутого.
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Экс-главу Минобороны КНР подозревают в коррупции
Бывший глава Министерства обороны Китая Ли Шанфу был исключён из Коммунистической партии за серьёзные нарушения дисциплины и закона.
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Рособрнадзор: требования к экзамену для мигрантов коснутся организации
Требования Рособрнадзора к экзамену по русскому языку для мигрантов коснутся организационно-технологической составляющей. Об этом RT рассказали в ведомстве.
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Три человека получили ранения после нападения в фан-зоне на Евро-2024, подозреваемый задержан
Полиция Германии задержала подозреваемого в нападении с ножом на трёх фанатов в фан-зоне для просмотра матчей чемпионата Европы в Штутгарте.
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В КНР заявили, что НАТО увеличивает риск гонки ядерных вооружений
В Минобороны Китая считают, что НАТО увеличивает риск гонки ядерных вооружений и ядерных конфликтов. Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь, это встретит сопротивление со стороны международного сообщества.
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Монсон заявил, что не будет менять имя после принятия ислама
Боец смешанных единоборств Джефф Монсон ответил на вопрос о возможной смене имени после принятия ислама.
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Президент Республики Конго: Россия храбро противостоит незаконным санкциям
Правительство и граждане России храбро противостоят санкциям, которые незаконно ввёл Запад.
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Губерниев — о неучастии Чикуновой в ОИ: кто‑то затуманил ей мозги
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нежелание пловчихи Евгении Чикуновой ехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
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Бойцы подразделения Южной группировки войск поразили пять складов ВСУ
В Минобороны России заявили, что российские бойцы подразделения Южной группировки войск поразили пять полевых складов боеприпасов ВСУ.
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Алекперов возглавил рейтинг богатейших россиян по дивидендному доходу
Экс-глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов возглавил рейтинг богатейших граждан России по дивидендному доходу за прошлый год.
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Силы ПВО России сбили два самолёта МиГ-29 ВСУ
В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили два самолёта МиГ-29 ВСУ.
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Вайцеховская: если ты профессионал, то ты обязан смотреть международные турниры
Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказала мнение о трансляции Олимпийских игр — 2024 в Париже в России.
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ВС России нанесли удар «Кинжалами» по аэродромам Украины
В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием, в том числе «Кинжалами», по аэродромам Украины.
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Путин заявил о заметном развитии торгово-экономических связей России и Конго
Российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с главой Конго Дени Сассу-Нгессо заявил о заметном развитии торгово-экономических связей России и Республики Конго.
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Первая серия проекта RT и «Роскосмоса» об МКС выйдет 27 июня
Первая серия проекта телеканала RT и «Роскосмоса» об МКС выйдет 27 июня.
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Напавший на женщину в Москве на детской площадке полуголый мужчина извинился
Загоравший на детской площадке в Москве полуголый мужчина, который набросился на девушку из-за замечания, извинился за своё поведение.
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Президент Республики Конго поблагодарил Россию за борьбу с неоколониализмом
Африканские государства благодарны России за помощь в борьбе с неоколониализмом.
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Депутат Якубовский рассказал о законодательной работе по миграционной политике
Депутат Госдумы Александр Якубовский рассказал в беседе с RT, какие изменения в миграционной политике необходимы в стране.
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Парламент Грузии одобрил законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ
Парламент Грузии поддержал в I чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ*.