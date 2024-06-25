Reuters: Ассанж согласился признать себя виновным в обмен на освобождение

WikiLeaks подтвердила информацию о заключении сделки о признании вины между её основателем Джулианом Ассанжем и прокуратурой США. Эта сделка позволит ему выйти на свободу после пяти лет заключения, передаёт Reuters. По данным новостного агентства, Ассанж уже покинул Великобританию на самолёте.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж признает себя частично виновным в нарушении американского закона о шпионаже в рамках сделки, которая позволит ему выйти на свободу после пяти лет заключения и вернуться на родину в Австралию, сообщает Reuters.

Как уточняет новостное агентство со ссылкой на материалы, поданные в окружной суд США по Северным Марианским островам, Ассанж согласился признать себя виновным в преступном сговоре с целью получения и разглашения секретных документов национальной обороны США. Ожидается, что Ассанж предстанет перед этим судом в среду и будет приговорён к 62 месяцам тюремного заключения, что с учётом времени, которое он провёл в британской тюрьме, будет означать его освобождение.

WikiLeaks сообщила, что её основатель в понедельник покинул британскую тюрьму Белмарш, где находился под стражей с 2019 года, после чего был освобождён под залог Высоким судом Великобритании и покинул страну на самолёте во второй половине дня. На видео, опубликованном Wikileaks, видно, как Ассанж, одетый в синюю рубашку и джинсы, подписывает документ перед посадкой в частный самолёт.

Жена Ассанжа Стелла поблагодарила всех, кто участвовал в его освобождении из заключения в британской тюрьме. «Джулиан свободен!!! Невозможно выразить словами нашу огромную благодарность вам — да, именно вам, кто все эти годы действовал, чтобы воплотить это в жизнь», — написала Стелла Ассанж в соцсети X.