Reuters Оригинал

Reuters: Ассанж согласился признать себя виновным в обмен на освобождение

Материал представлен в пересказе ИноТВ
WikiLeaks подтвердила информацию о заключении сделки о признании вины между её основателем Джулианом Ассанжем и прокуратурой США. Эта сделка позволит ему выйти на свободу после пяти лет заключения, передаёт Reuters. По данным новостного агентства, Ассанж уже покинул Великобританию на самолёте.
Reuters: Ассанж согласился признать себя виновным в обмен на освобождение
AP
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж признает себя частично виновным в нарушении американского закона о шпионаже в рамках сделки, которая позволит ему выйти на свободу после пяти лет заключения и вернуться на родину в Австралию, сообщает Reuters.
 
Как уточняет новостное агентство со ссылкой на материалы, поданные в окружной суд США по Северным Марианским островам, Ассанж согласился признать себя виновным в преступном сговоре с целью получения и разглашения секретных документов национальной обороны США. Ожидается, что Ассанж предстанет перед этим судом в среду и будет приговорён к 62 месяцам тюремного заключения, что с учётом времени, которое он провёл в британской тюрьме, будет означать его освобождение.
 
WikiLeaks сообщила, что её основатель в понедельник покинул британскую тюрьму Белмарш, где находился под стражей с 2019 года, после чего был освобождён под залог Высоким судом Великобритании и покинул страну на самолёте во второй половине дня. На видео, опубликованном Wikileaks, видно, как Ассанж, одетый в синюю рубашку и джинсы, подписывает документ перед посадкой в частный самолёт.
 
Жена Ассанжа Стелла поблагодарила всех, кто участвовал в его освобождении из заключения в британской тюрьме. «Джулиан свободен!!! Невозможно выразить словами нашу огромную благодарность вам — да, именно вам, кто все эти годы действовал, чтобы воплотить это в жизнь», — написала Стелла Ассанж в соцсети X.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Reuters США Северная Америка
теги
WikiLeaks Австралия Великобритания Джулиан Ассанж обвинение свобода сделка суд США тюрьма
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров