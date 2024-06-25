Reuters: Ассанж согласился признать себя виновным в обмен на освобождение

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ТАСС: участник захвата заложников в ростовском СИЗО пришёл в сознание
Участник захвата заложников в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону Даниил Камнев пришёл в сознание.
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Сенатор Цеков назвал сверхпыткой заключение Джулиана Ассанжа в Великобритании
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Джулиан Ассанж освобождён из тюрьмы в Великобритании.
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В Молдавии стартовали учения с участием военных США
В Молдавии стартовали учения «Щит мира-2024» с участием военнослужащих и карабинеров из США, Румынии, а также ряда других стран-партнёров Кишинёва.
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Ушаков заявил о подготовке визита премьера Индии в Россию
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил об активной подготовке визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию. Он уточнил, что стороны согласованно объявят даты.
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Через Домодедово пытались провезти радиоактивные метки для крапления карт
Гражданка Вьетнама через Домодедово пыталась провезти радиоактивные метки для крапления игральных карт.
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В Севастополе из больниц выписаны семь пострадавших при обстреле ВСУ
В Севастополе из больниц выписаны семь человек, в том числе четыре ребёнка, которые пострадали при обстреле со стороны ВСУ 23 июня.
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Моралес: «Спартак» подписал контракт с нападающим «Бетиса» Жозе
Нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе станет игроком «Спартака».
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В Дагестане погибшего в ходе теракта священника РПЦ представят к ордену Мужества
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что погибшего в ходе теракта в Дербенте священнослужителя представят к ордену Мужества.
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Гусев: в Ольховатском районе Воронежской области ввели режим ЧС
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о введении режима ЧС на территории Ольховатского района.
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В реанимацию НИИ Склифосовского доставлены трое пострадавших из Севастополя
В Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве поступили трое пострадавших из Севастополя.
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Бобровский, Тарасенко и Куликов не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что хоккеисты «Флориды» Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию.
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Рособрнадзор предложил депутатам оформить свои предложения по изменению ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство предложило депутатам Государственной думы оформить свои предложения по изменению ЕГЭ.
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Пленный боец ВСУ Кэрэкеша рассказал про братство русских и украинцев
Боец ВСУ Виктор Кэрэкеша, сдавшийся в российский плен, рассказал об отношении военнослужащих ВС России к пленным.
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Ушаков: пока у Путина контактов с Вучичем не запланировано
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока контактов российского лидера Владимира Путина с сербским коллегой Александром Вучичем не запланировано.
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Украинские власти начали принудительную эвакуацию из Торецка
Украинские власти начали принудительную эвакуацию жителей Торецка — населённого пункта, располагающегося во временно подконтрольной ВСУ части ДНР.
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Болельщики не смогут проносить флаг России на трибуны во время Уимблдона
Болельщикам нельзя проносить российские и белорусские флаги на трибуны во время Уимблдона.
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СК возбудил дело из-за нападения собак на ребёнка в детском лагере в Забайкалье
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после нападения собак на девятилетнего мальчика в детском лагере в Забайкальском крае.
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Глава Дагестана Меликов заявил, что он против ношения никаба
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что против ношения никаба из-за вопросов безопасности.
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Медведев: Россия переживёт новые санкции, но не забудет
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона переживёт новые санкции, но не забудет, не простит и не оставит без ответа попытку причинить вред россиянам.
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Российская всадница Гинева получила нейтральный статус
Российская всадница Валерия Гинева получила нейтральный статус от Международной федерации конного спорта (FEI).
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Крупный пожар в административном здании во Фрязине потушен
Крупный пожар в административном здании в подмосковном Фрязине потушен.
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Ушаков: Таиланд и Малайзия подали заявки на присоединение к БРИКС
Таиланд и Малайзия подали заявки на присоединение к работе БРИКС, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
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Песков прокомментировал план советников Трампа по Украине
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российская сторона проанализирует возможный план по Украине советников бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
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Меликов: в Дагестане проведут ревизию личных дел людей на руководящих постах
Глава Дагестан Сергей Меликов на сессии Народного собрания заявил, что в регионе намерены провести ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности.
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Бывший британский дипломат Мюррей: Ассанж признал вину, чтобы спасти свою жизнь
Бывший британский дипломат Крейг Мюррей в беседе с RT заявил, что австралийский журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж признал вину, чтобы спасти свою жизнь.
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Барков: Бобровский — главная причина, почему «Флорида» выиграла Кубок Стэнли
Капитан «Флориды» Александр Барков высказался об одноклубнике Сергее Бобровском.
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«Репортеры без границ» назвали освобождение Ассанжа победой для свободы прессы
Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» (RSF) прокомментировала освобождение основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа из тюрьмы в Великобритании.
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AT: визит Путина в КНДР может нанести ущерб Западу
В издании Asia Times выразили мнение, что государственный визит российского президента Владимира Путина в КНДР может нанести ущерб Западу.
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Рамапоса приедет на саммит БРИКС в Казани с большой делегацией
Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса в сопровождении большой делегации приедет на саммит БРИКС, который пройдёт в октябре в Казани.
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ЦСКА объявил о переходе Айссауи в «Шериф» на правах аренды
Сид Ахмед Айссауи перешёл из ЦСКА в молдавский «Шериф» на правах аренды.
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СК проводит обыски в управляющей зданием во Фрязине фирме и у арендаторов
В рамках дела о пожаре в здании в подмосковном Фрязине у директоров управляющей компании и в фирмах-арендаторах проводятся обыски.
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Врио главы Курской области Смирнов: при обстреле города Суджи пострадала женщина
Жительница города Суджа Курской области пострадала в результате обстрела со стороны ВСУ, ещё одного человека госпитализировали с сердечным приступом, заявил врио главы региона Алексей Смирнов.
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A Bola: «Зенит» близок к договорённости по трансферу Фернандеша из «Бешикташа»
«Зенит» и «Бешикташ» близки к договорённости по переходу полузащитника Жедсона Фернандеша.
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Эвакуированные из Севастополя восемь человек находятся в тяжёлом состоянии
Восемь человек, пострадавших во время атаки ВСУ в Севастополе и доставленных в Москву, находятся в тяжёлом состоянии. Среди них двое детей.
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СК: около 50 компаний снимали помещения в горевшем во Фрязине здании
В Следственном комитете Московской области заявили, что порядка 50 фирм в рамках договоров аренды имели свои помещения в горевшем во Фрязине здании.
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Голикова заявила, что в нацпроект «Кадры» войдёт четыре федеральных проекта
Нацпроект «Кадры» будет включать четыре федеральных проекта, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
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Третьяк призвал ввести Бобровского в Зал хоккейной славы
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что вратаря «Флориды» Сергея Бобровского нужно ввести в Зал хоккейной славы.
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Путин: участники Примаковских чтений не будут уходить от острых вопросов
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что участники дискуссий на Примаковских чтениях не будут уходить от острых вопросов.
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«Военная хроника» заявила о самолёте-разведчике на границе Украины и Польши
«Военная хроника» заявила о работе самолёта-разведчика Boeing E-3A Sentry на границе Украины и Польши.
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Путин: инициатива России может остановить конфликт на Украине
Мирные предложения, которые выдвинула Россия, способны привести к завершению вооружённого конфликта на Украине, заявил российский президент Владимир Путин.
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СК: одной из причин пожара является неисправность электропроводки
Следователи рассматривают несколько версий пожара во Фрязине Московской области, в том числе неисправность проводки, заявила старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
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Синоптик: до конца месяца в Москве ожидается хорошая погода на уровне нормы
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей неделе.
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Юрист Соловьёв: Ассанж превратился в символ свободной журналистики
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT заявил, что Ассанж уже давно превратился из простого обвиняемого, преследуемого США, в символ свободной журналистики.
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Боксёр Рой Джонс сообщил о смерти сына
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший сообщил, что его сын Деандре покончил с собой.
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Воронежский губернатор Гусев заявил о детонации на промплощадке после атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о взрыве объектов на промышленной площадке в Ольховатском районе региона после атаки украинских дронов.
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Ефимов: на открытые аукционы выставлены права на реализацию трёх проектов КРТ
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что на открытые аукционы выставлены права на реализацию трёх проектов комплексного развития территорий (КРТ) в столице.
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Ушаков: Запад намерен воевать «до последнего украинца»
Помощник президента России Юрий Ушаков считает, что западные страны намерены продолжать вооружённый конфликт «до последнего украинца».
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Китайский зонд «Чанъэ-6» вернулся на Землю
Китайский зонд «Чанъэ-6» успешно вернулся на Землю с образцами грунта с обратной стороны Луны.
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Шесть человек погибли при пожаре во Фрязине, точное количество устанавливается
Шесть человек погибли в результате пожара в подмосковном Фрязине, точное количество устанавливается.
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Хоккеисты из России выиграли Кубок Стэнли девятый сезон подряд
Российские хоккеисты выигрывают Кубок Стэнли девятый раз подряд.