Reuters: Ассанж вылетел в Австралию после освобождения из зала суда в США

Джулиан Ассанж покинул остров Сайпан, отправившись на частном самолёте в столицу Австралии Канберру после освобождения из зала Федерального окружного суда США, пишет Reuters. Основатель WikiLeaks признал себя виновным в сговоре с целью получения и разглашения секретных документов национальной обороны, но уточнил, что полагал, что защищён первой поправкой к конституции США.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вышел на свободу из зала Федерального окружного суда США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов) после того, как признал себя виновным в нарушении закона о шпионаже в рамках сделки, которая позволила ему отправиться прямиком на родину в Австралию, сообщает Reuters.

Сделка с прокуратурой США положила конец 14-летней эпопее, в ходе которой Ассанж провёл более пяти лет в британской тюрьме строгого режима Белмарш и семь лет в в посольстве Эквадора в Лондоне. Более пяти лет Вашингтон добивался его экстрадиции в США, где ему предъявили 18 уголовных обвинений.

В ходе трёхчасового слушания Ассанж признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью получения и разглашения секретных документов национальной обороны. Однако основатель WikiLeaks заявил, что считал, что первая поправка к конституции США защищает его деятельность. «Работая журналистом, я призывал свои источники предоставлять информацию, которая, как сообщалось, была засекреченной, чтобы опубликовать её. Я считаю, что первая поправка защищала эту деятельность. Но признаю, что это нарушало закон о шпионаже», — отметил он.

Ассанж покинул здание суда сквозь толпу телекамер и фотографов и помахал рукой, садясь в белый внедорожник. Журналист уже покинул территорию США, на частном самолёте отправившись в столицу Австралии Канберру.