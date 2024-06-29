NASA и Boeing приняли решение отложить возвращение Starliner на пару недель
Об этом, как информирует РИА Новости, заявил руководитель программы коммерческих пилотируемых полётов NASA Стив Стич.
По его словам, в компании пока не определили точную дату возвращения Starliner.
«Мы пытаемся как можно лучше воссоздать на земле условия полёта», — сказал Стич.
Ранее возвращение корабля Starliner с орбиты было отложено на неопределённый срок.
Также в Daily Mail писали, что Boeing ждёт удар, если NASA придётся спасать экипаж Starliner.