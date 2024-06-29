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NASA и Boeing приняли решение отложить возвращение Starliner на пару недель

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NASA объявило, что совместно с компанией Boeing вновь приняло решение отложить возвращение на землю космического корабля Starliner на «пару недель».

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил руководитель программы коммерческих пилотируемых полётов NASA Стив Стич.

По его словам, в компании пока не определили точную дату возвращения Starliner.

«Мы пытаемся как можно лучше воссоздать на земле условия полёта», — сказал Стич.

Ранее возвращение корабля Starliner с орбиты было отложено на неопределённый срок.

Также в Daily Mail писали, что Boeing ждёт удар, если NASA придётся спасать экипаж Starliner.

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