Французский политик: Украина — это «не наш уровень», и её принятие в ЕС будет чревато последствиями

03:47
Рогов: в городе Мелитополь Запорожской области прогремел взрыв
В городе Мелитополь Запорожской области прозвучал взрыв.
03:39
Депутат Шеню: вступление Украины в ЕС станет тяжёлым ударом для Франции
Вступление Украины в Евросоюз станет тяжёлым ударом для Франции, заявил в интервью каналу LCI депутат Национального собрания от партии «Национальное объединение» Себастьян Шеню.
03:26
Поезд-дублёр из Воркуты прибыл на станцию Инта в Коми
Поезд-дублер из Воркуты прибыл на станцию Инта в Коми, в него пересядут пассажиры четырёх вагонов сошедшего с рельсов поезда Воркута-Новороссийск.
03:12
Генпрокуратура Боливии обвиняет генерала Суньигу в терроризме
Генпрокуратура Боливии обвиняет генерала Хуана Хосе Суньигу, возглавившего попытку госпереворота, в терроризме.
03:02
«Общественное»: взрыв прогремел в Киеве
В Киеве на Украине произошёл взрыв.
02:43
ТСН: в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях Украины слышны взрывы
Взрывы прогремели в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях Украины.
02:40
Воздушная тревога объявлена в Киеве
Сирены воздушной тревоги звучат в Киеве и ряде областей Украины.
02:31
Глава Коми: специализированный поезд выехал из Воркуты за пассажирами сошедших вагонов
Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что из Воркуты за пассажирами сошедших вагонов поезда Воркута — Новороссийск выехал специализированный поезд.
02:24
MP: расширение конфликта на Украине грозит гибелью для Польши
Потенциальное расширение конфликта на Украине на территорию Польши может привести к полному уничтожению польского государства.
02:10
Bolivia TV: генерал, возглавивший попытку госпереворота в Боливии, задержан
Генерал Хуан Хосе Суньига, возглавляющий госпереворот в Боливии, был задержан.
02:00
Режим ЧС введён в Коми после схода вагонов поезда
Режим чрезвычайной ситуации введён в Коми после схода вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск.
02:00
Кварацхелия — о полученной футболке Роналду с Евро-2024: мечта
Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал получение футболки от нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.
01:53
Колокольцев заявил о попытках ряда западных стран исключить Россию из Интерпола
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на встрече с замгенсека ООН Жан-Пьером Лакруа в Нью-Йорке заявил о попытках ряда западных стран исключить Россию из Интерпола в обход всех уставных документов организации.
01:41
Роналду стал первым европейским футболистом, сыгравшим в 50 матчах на ЧЕ и ЧМ
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым европейским футболистом, сыгравшим в 50 матчах на чемпионатах Европы и мира.
01:41
Замглавы СК предложил ввести уголовную ответственность для юридических лиц
Заместитель главы Следственного комитета России Александр Фёдоров предложил ввести уголовную ответственность и наказание для юридических лиц.
01:34
Хуситы заявили о первом ударе собственной гиперзвуковой ракетой по судну Израиля
Вооружённые силы правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» впервые использовали гиперзвуковую ракету собственного производства для атаки на израильское судно MSC SARAH V.
01:28
Рябков: Россия рассматривает возможность понижения уровня дипотношений с Западом
Москва среди прочих мер рассматривает возможность понижения уровня дипотношений со странами Запада в ответ на антироссийские действия, заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД России Сергей Рябков.
01:23
Каладзе: сборная Грузии пишет новую страницу в истории футбола
Бывший футболист «Милана» и мэр Тбилиси Каха Каладзе высказался о выходе сборной Грузии в плей-офф чемпионата Европы.
01:12
Глава Коми: десять человек госпитализированы при сходе вагонов поезда в регионе
Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что в результате схода вагонов поезда Воркута — Новороссийск в городскую больницу Инты были госпитализированы десять человек.
01:08
Кварацхелия: игроки сборной Грузии очень счастливы и благодарны болельщикам за поддержку
Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о выходе команды в плей-офф чемпионата Европы.
01:03
Путин поблагодарил Зюганова за поддержку спецоперации на Украине
Российский президент Владимир Путин поблагодарил лидера КПРФ Геннадия Зюганова за поддержку спецоперации России на Украине.
00:58
РЖД: в Коми движение составов восстановлено по одному пути
Движение поездов восстановлено по одному пути после схода с рельсов вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Республике Коми.
00:54
Турция вышла в плей-офф Евро впервые с 2008 года
Сборная Турции пробилась в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.
00:53
Bolivia TV: военные покидают площадь Мурильо в боливийском городе Ла-Пас
Военные покидают площадь Мурильо в боливийском городе Ла-Пас, которую они ранее захватили в рамках попытки госпереворота.
00:46
Находящаяся в тюрьме бывшая глава Боливии Аньес осудила попытку переворота
Бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес, находящаяся в настоящий момент в заключении, выступила с осуждением попытки государственного переворота с участием военных.
00:42
Плющев: мастерство Дацюка признавали не только в России, но и в Северной Америке
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поздравил нападающего Павла Дацюка с включением в Зал славы.
00:42
Первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут 27 июня
Первые предвыборные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа пройдут 27 июня в Атланте, штат Джорджия.
00:36
Минобороны САР: два человека погибли при атаке Израиля на юге Сирии
Два человека погибли при израильской атаке на юге Сирии.
00:32
Президент Боливии привёл к присяге новое руководство вооружённых сил
Президент Боливии Луис Арсе привёл к присяге новое руководство вооружённых сил на фоне попытки госпереворота.
00:30
Рябков: Запад мерами против России приближает себя к точке невозврата
Запад приближает себя к точке невозврата антироссийскими мерами, заявил в интервью газете «Известия» замглавы МИД России Сергей Рябков.
00:27
Мамардашвили совершил 21 сейв на Евро-2024
Голкипер сборной Грузии Георгий Мамардашвили совершил 21 спасение на чемпионате Европы.
00:25
Путин лично поздравил Зюганова с 80-летием
Президент России Владимир Путин провёл встречу с лидером российской компартии Геннадием Зюгановым и поздравил его с юбилеем.
00:20
Лидер госпереворота в Боливии потребовал освобождения политзаключённых
Генерал Суньига, возглавляющий госпереворот в Боливии, требует «вернуть демократию» и освободить политзаключённых, включая экс-президента страны Жанин Аньес.
00:18
Автоэксперт Николаевич рассказал о способах защиты аккумулятора в жару
Продакт-менеджер компании Energon Дмитрий Николаевич рассказал, как защитить аккумулятор автомобиля в жаркую погоду.
00:13
Президент Боливии обратился к нации с заявлением о попытке госпереворота
Боливийский лидер Луис Арсе в обращении к нации после штурма военными президентского дворца призвал граждан выступить против переворота и в поддержку демократии.
00:08
Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе терроризмом и актом войны
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший назвал обстрел пляжа в Севастополе американскими ракетами ATACMS терроризмом и актом войны со стороны Вашингтона против мирных россиян
00:07
Инфекционист Никифоров рассказал о возможных последствиях перенесённого ботулизма
Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал, какие могут быть последствия перенесённого ботулизма.
00:03
Форвард Грузии Микаутадзе забил три мяча на групповом этапе Евро-2024
Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата Европы — 2024 в Германии.
00:02
Путин: надо укреплять позиции российского флота в важных районах Мирового океана
Президент России Владимир Путин заявил во время совещания по вопросам кораблестроения о необходимости укреплять позиции российского флота в стратегически важных районах Мирового океана.
00:01
В России предложили ввести льготы для помогающих бороться с мусором в лесах
Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец предложил ввести отличительные нагрудные знаки для активистов, которые помогают бороться с мусором в лесах. Согласно инициативе, они могли бы претендовать на льготный отдых в санаториях или иметь преимущество при трудоустройстве в государственные природоохранные структуры.
00:00
Cборная Грузии впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы
Cборная Грузии победила команду Португалии и впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы.
00:00
В Петербурге разработали фильтры для системы вентиляции в больницах
Специалисты кафедры наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали фильтры для системы вентиляции в больницах.
00:00
РИА Новости: в Дамаске прогремели взрывы
Взрывы были слышны в столице Сирии Дамаске.
23:58
На групповом этапе Евро-2024 была забито семь автоголов
На групповом этапе чемпионата Европы — 2024 в Германии было забито семь автоголов.
23:57
Определились все участники плей-офф чемпионата Европы по футболу 2024 года
Стали известны все сборные, пробившиеся в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 в Германии.
23:57
Боррель осудил попытку госпереворота в Боливии
Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил попытку госпереворота в Боливии.
23:56
Вице-президент Ирана Газизаде Хашеми объявил о выходе из президентской гонки
Вице-президент Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми выходит из президентской гонки. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.
23:53
Грузия победила Португалию и вышла в плей-офф Евро-2024
Сборная Грузии нанесла поражение команде Португалии в матче третьего тура на чемпионате Европы — 2024 в Германии.
23:52
Турция обыграла Чехию и вышла в плей-офф Евро-2024
Сборная Турции победила команду Чехии в матче третьего тура на чемпионате Европы — 2024 в Германии.
23:52
Экономист Фёдоров прокомментировал ситуацию на валютном рынке
Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров прокомментировал ситуацию на валютном рынке.