«Путин не хотел войны» — в разжигании конфликта на Украине виноваты западные лидеры, которые сорвали мирные переговоры весной 2022 года и фактически запретили Зеленскому вступать в них снова. Такую позицию в интервью изданию La Dépêche озвучил политолог и доктор экономических наук Жан Жеронимо. По его словам, украинцы продолжают страдать именно из-за того, что «дверь для переговоров в Киеве закрыта».
Вина за разрушение Украины и отсутствие диалога между Москвой и Киевом полностью лежит на плечах Запада: США и Великобритания фактически «похоронили мир» ещё весной 2022 года, пообещав Зеленскому военную помощь, и с тех пор «дверь для переговоров в Киеве закрыта». Такое мнение высказал политолог и доктор экономических наук Жан Жеронимо в интервью La Dépêche.
По словам французского эксперта, «Путин не хотел войны» и был готов вывести войска сразу после достижения мирного соглашения весной 2022 года. При этом ни о каком захвате всей Украины и тем более Европы в Москве никогда не было и речи — это совершенно не отвечает её целям и интересам.
Однако, как отмечает политолог, западные лидеры в основном придерживаются другого мнения — более того, им удалось убедить в этом и Киев, по сути запретив ему вести с Россией любые переговоры в обмен на военную поддержку. «К 2022 году «партия войны» окончательно победила, а украинский народ оказался принесён в жертву на алтарь холодной войны», — заключает Жеронимо.
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