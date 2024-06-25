Экс-аналитик ЦРУ: Украина упустила мир на выгодных условиях, в следующий раз ей предложат капитулировать

В марте 2022 года Москва предлагала Киеву максимально выгодное урегулирование конфликта, однако этот план был отвергнут, напоминает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью подкасту Deep Dive. С каждым разом условия становятся всё хуже для украинской стороны. В конечном итоге нежелание вести переговоры может привести к полному поражению Украины, говорится в интервью.

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Украинцы столкнулись вот с чем: они упустили самую лучшую сделку, которую им предлагали, и теперь для них есть сделка похуже. Если они откажутся и от этой сделки похуже, условия станут катастрофическими. Речь пойдёт об их безусловной капитуляции.



Потому что, если вспомнить март 2022 года, у них был шанс, предложенный Россией: «Хорошо, мы выведем наши войска, вы вернёте под свой контроль Луганск и Донецк*. У них будет кое-какая независимость, их права будут защищены, но мы выведем войска». Это было два года назад, и реакция была: «Нет! На это мы не пойдём!».



Теперь Россия говорит: «Ладно, мы оставим себе Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье*. И вы выводите ваши войска». О выводе своих войск русские не говорят. «И вы не вступаете в НАТО». Это сразу же отвергли! Как смеет Россия предлагать что-то подобное? Как она может? На каких она позициях? Реальность такова, что она занимает эти территории прямо сейчас, планомерно убивает украинских (военных. — ИноТВ) и заставляет их отступать.



Следующим этапом может быть то, о чём русские не упоминали. Они ничего не говорили об Одессе, ничего не говорили о Киеве. Киев — русский город. Лучше бы Западу никогда об этом не забывать. Сколько бы раз они ни объявляли его священным символом Украины, это неправда. Он был родиной христианства в России более тысячи лет назад. Никакой Украины тогда не существовало. Украина была создана недавно.



Итак, он (Путин. — ИноТВ) не упоминал об этом как о предмете переговоров. То, что подлежало обсуждению, теперь не будет обсуждаться. Я вам гарантирую. Так что следующим этапом, когда они вернутся (к переговорам. — ИноТВ), наверняка будет вопрос о безусловной капитуляции Украины.



Дата выхода в эфир 23 июня 2024 года.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).