Фарадж: Запад глупым образом провоцировал Россию, а теперь ему следует вести с Москвой переговоры

16:11 У убитого в Махачкале охранника церкви остались престарелые родители и сестра Охранник церкви в Махачкале, погибший в результате нападения боевиков, был честным и добрым человеком. У него остались престарелые родители и сестра.

16:11 Собянин рассказал о новых стандартах системы соцзащиты в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что помощь на дому по новому городскому стандарту получают все жители, которые в ней нуждаются. В настоящее время это около 100 тыс. человек.

16:10 В Москве более 3,2 тысяч жителей ЗАО получили жильё по реновации с начала года В Москве с начала этого года более 3,2 тыс. жителей Западного административного округа (ЗАО) получили жильё в новостройках по программе реновации.

16:10 Выставка «Семья — душа России» откроется в музее «Царицыно» 27 июня В музее-заповеднике «Царицыно» в Москве с 27 июня по 25 августа пройдёт выставка «Семья — душа России» по случаю Дня семьи, любви и верности, а также Года семьи.

16:08 Губерниев: Промес — преступник и должен сидеть в тюрьме, а не в футбол играть в России Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о возвращении в «Спартак» нападающего Квинси Промеса.

16:08 В Москве 12 тысяч порций десертов продали на фестивале «Мороженое и сладости» Более 12,5 тыс. порций мороженого приобрели посетители гастрономического фестиваля «Мороженое и сладости», проходившего в Москве с 19 по 23 июня.

16:08 Мирзиёев выразил Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане.

16:08 В ЮВАО Москвы отремонтируют ещё 16 поликлиник В Москве продолжается реализация программы модернизации амбулаторного звена, в рамках которой в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) планируется отремонтировать 16 поликлиник.

16:07 Аналитик Ульянов перечислил уязвимости системы «умный дом» Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что система «умный дом» может быть подвержена двум видам угроз.

16:04 Собянин: более 8000 школьников посетили за год промпредприятия столицы Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в минувшем учебном году в столице более 8 тыс. учащихся 8—11-х классов школ, включая инженерные, посетили более 400 экскурсий на городские промышленные предприятия.

16:03 В Москве отметили рост интереса инвесторов к строительству коммерческих объектов Заместитель мэра Москвы, глава столичного Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева заявила, что в столице за год в 1,5 раза выросло число объектов коммерческой недвижимости, находящихся на стадиях проектирования либо строительства.

16:02 В московской усадьбе Деда Мороза отпразднуют 400-летие Бабы-Яги В московской Усадьбе Деда Мороза 29 и 30 июня праздничную программу посвятили 400-летию Бабы-Яги.

16:02 Специалист Жуков спрогнозировал рост стоимости аренды жилья в Москве в июле Руководитель сервиса «Яндекс.Аренда» Роман Жуков рассказал, что стоимость аренды в Старой Москве выросла в середине июня на 0,4% по сравнению с маем, а с июля ожидается рост.

16:01 Врач Стребкова: АСИТ — эффективный метод лечения детской аллергии Врач аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» для детей Татьяна Стребкова рассказала, что существует метод, позволяющий значительно уменьшить проявления аллергии у детей.

16:00 В России весной на 90% вырос спрос на IT-специалистов Директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных рассказал, что в России спрос на IT-специалистов этой весной вырос почти вдвое.

16:00 В Челябинске девять учащихся набрали 200 и один — 300 баллов по ЕГЭ Вице-мэр Челябинска Сергей Авдеев рассказал, сколько учащихся сдали ЕГЭ на максимальное количество баллов в этом учебном году.

16:00 РИА Новости: в Крыму экс-полицейский передавал СБУ данные российских граждан В Крыму был задержан экс-сотрудник полиции, который передавал украинским спецслужбам личные данные граждан.

16:00 Собянин отметил удобство электронных медкарт при оформлении в детсады и школы Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за счёт цифровизации в системе столичного здравоохранения при оформлении детей в детские сады и школы родители могут экономить время.

15:59 В Москве в этом году создадут 590 км временных велополос Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установит в 26 районах столицы временные велополосы и велодорожки для движения на велосипедах и самокатах.

15:58 Дом по реновации начали строить в Алексеевском районе Москвы В Алексеевском районе Москвы началось строительство жилого многоквартирного дома по программе реновации.

15:58 Кеннеди-младший: удар ВСУ по Севастополю — безрассудная эскалация Удар, нанесённый Вооружёнными силами Украины по Севастополю с применением американских ракет ATACMS, эскалирует конфликт.

15:58 В Москве участок в Москворечье-Сабурово реорганизуют по программе КРТ Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что участок в районе Москворечье-Сабурово площадью 1,4 га реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).

15:57 Врач Асцатрян: болезни щитовидной железы не лечатся травами и БАДами Врач-эндокринолог клиники «Московские центры МРТ» Луиза Асцатрян рассказала, по каким симптомам можно заподозрить сбой в работе щитовидной железы.

15:55 Треть россиян делают ремонт самостоятельно Аналитики провели исследование, чтобы выяснить, кому россияне доверяют делать ремонт у себя дома. Выяснилось, что треть опрошенных (33%) предпочитают делать ремонт своими силами, а четверть (24%) доверяют такую работу специалистам.

15:55 Колыванов: ожидал большего от хорватов и итальянцев на Евро-2024 Российский тренер Игорь Колыванов оценил выступление сборных Хорватии и Италии перед очным матчем на чемпионате Европы — 2024 в Германии.

15:54 Врач Водолазкая рассказала о важности витамина С для здоровья кожи Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог, эксперт Advanced Nutrition Programme Ангелина Водолазкая рассказала, что витамин С, или аскорбиновая кислота, является ключевым нутриентом, влияющим на здоровье кожи.

15:52 Специалист Ахмедшин назвал правила развития финансовой грамотности у детей Основатель финтех-стартапа Halal Card Ислам Ахмедшин посоветовал развивать в детях финансовую грамотность с раннего возраста.

15:51 В ХМАО 16 автомобилей пополнили парк медтранспорта службы скорой помощи В Ханты-Мансийском автономном округе для службы скорой помощи закупили 16 новых автомобилей.

15:50 В Курганской области виновного в ДТП приговорили к 11 годам колонии Кетовский районный суд Курганской области признал местного жителя виновным в ДТП, унёсшем жизни двух человек. Его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима.

15:49 Депутат Ананских — о санкциях ЕС: глобально ущерба для России не будет Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских рассказал в беседе с RT о последствиях принятия Европейским союзом 14-го пакета антироссийских санкций.

15:46 Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения мемориала в Нижнем Тагиле Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении жительницы Нижнего Тагила (Свердловская область), прикурившей сигарету от Вечного огня в День памяти и скорби.

15:45 Девять человек могут находиться в горящем здании во Фрязине Во Фрязине из пожара по лестничным маршам спасли одного человека. Ещё девять человек могут находиться в горящем здании в Подмосковье.

15:45 Шеф-повар Маков посоветовал в жару готовить овощные салаты и гаспачо Шеф-повар кафе и ресторанов Mama Mia Group Никита Маков предложил лёгкие блюда, которые будут полезны в жаркую погоду.

15:45 Чат-бот московского портала поставщиков обработал почти 180 тысяч обращений За 3,5 года 178,7 тыс. обращений обработал цифровой помощник на московском портале поставщиков.

15:41 Спортсмены из России прошли предварительную регистрацию на Паралимпиаду-2024 Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что российские спортсмены прошли предварительную регистрацию на Паралимпиаду-2024 в Париже (Франция).

15:41 Число погибших в результате нападений боевиков в Дагестане увеличилось до 20 Количество погибших в результате нападений боевиков в Махачкале и Дербенте увеличилось до 20. Новые данные о жертвах теракта опубликовала пресс-служба Минздрава республики.

15:38 В МЧС заявили о крупном пожаре в Московской области В МЧС заявили о крупном пожаре в административном здании на территории промзоны в Московской области.

15:37 Спецборт МЧС с пострадавшими в Севастополе вылетел в Москву В МЧС России сообщили, что самолёт Ил-76, который доставит пострадавших в Севастополе, вылетел в Москву.

15:31 Суд в Москве изъял у Ходорковского и Лебедева 1,4 млрд рублей в доход России Мещанский районный суд города Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России с требованием изъять 1,4 млрд рублей у бизнесменов Михаила Ходорковского* и Платона Лебедева в счёт возмещения непогашенного ущерба от налоговых поступлений.

15:31 У Рюдигера диагностировали растяжение мышц задней поверхности бедра Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер получил повреждение в матче третьего тура с командой Швейцарии на чемпионате Европы — 2024.

15:26 Путин распорядился подписать с Таиландом договор о выдаче преступников Президент России Владимир Путин распорядился подписать с Таиландом договор о выдаче преступников.

15:20 Кроос установил новый рекорд чемпионатов Европы Полузащитник сборной Германии Тони Кроос установил рекорд чемпионатов Европы по количеству точных передач за групповой этап турнира.

15:17 Суд оставил в СИЗО одного из напавших на «Крокус» террористов Мосгорсуд оставил под стражей Мухаммадсобира Файзова, который обвиняется в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

15:15 В Крыму заявили, что полуостров достаточно безопасен для туристов Обстановка для туристов в Крыму достаточно безопасная, все пляжи региона открыты. С таким заявлением выступил глава Госсовета республики Владимир Константинов.

15:09 Кечинов выступил против возвращения Промеса в «Спартак» Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал информацию о возвращении в команду нападающего Квинси Промеса.

15:08 Путин и Токаев выразили готовность усилить борьбу с терроризмом Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого выразили готовность наращивать усилия, направленные на борьбу с терроризмом.

15:08 Развожаев: при атаке на Севастополь погибли три местных жителя и турист Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в результате атаки ВСУ американскими ракетами АТACMS на Севастополь погибли три местных жителя, а также один турист.

15:07 ООН: применение кассетных боеприпасов в гражданских районах нарушает международное право Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел после ударов по Севастополю заявила, что применение кассетных боеприпасов в гражданских районах нарушает международное право.

15:00 Белоруссия с 2025 года перейдёт на торговлю с Ленобластью в российских рублях Минск считает возможным перейти с 2025 года на торговлю с Ленинградской областью исключительно в российских рублях. Об этом заявил первый вице-премьер правительства Белоруссии Николай Снопков.