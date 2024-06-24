Американский экономист: лицемерие США нас погубит — Россия имеет право возражать против вступления Украины в НАТО
ДЖЕФФРИ САКС, американский экономист, профессор: Я пристально слежу за опросами общественного мнения — например, можно посмотреть бизнес-аналитику Morning Consult, который публикует рейтинг одобрения европейских лидеров. Почти ни у кого за редким исключением в Европе нет общественной поддержки. В Германии Шольца поддерживает чуть больше 20 процентов, так же у Макрона, притом у оппозиции цифры гораздо выше. Эти политики крайне непопулярны. Я считаю, что они непопулярны, потому что говорят о войне, они привели Европу к экономической стагнации и высокой инфляции, которые являются прямым следствием украинского конфликта. Они говорят о росте военных расходов из-за необходимости в будущем воевать с Россией. Я не думаю, что общественность доверяет таким лидерам, их слова лишены смысла.
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