Россия не собирается вторгаться в Европу: с самого начала украинского конфликта она выступает против расширения НАТО на восток, заявил в интервью Dialogue Works американский экономист Джеффри Сакс. Соединённые Штаты отказываются признать за Москвой право защищать свои границы, которым активно пользуются сами, и такое лицемерие может привести к печальным последствиям.

ДЖЕФФРИ САКС, американский экономист, профессор: Я пристально слежу за опросами общественного мнения — например, можно посмотреть бизнес-аналитику Morning Consult, который публикует рейтинг одобрения европейских лидеров. Почти ни у кого за редким исключением в Европе нет общественной поддержки. В Германии Шольца поддерживает чуть больше 20 процентов, так же у Макрона, притом у оппозиции цифры гораздо выше. Эти политики крайне непопулярны. Я считаю, что они непопулярны, потому что говорят о войне, они привели Европу к экономической стагнации и высокой инфляции, которые являются прямым следствием украинского конфликта. Они говорят о росте военных расходов из-за необходимости в будущем воевать с Россией. Я не думаю, что общественность доверяет таким лидерам, их слова лишены смысла.

Кстати, они действительно бессмысленны: Россия не собирается вторгаться в Европу. Россия выступает против того, чтобы силы НАТО присутствовали на Украине. Почему Шольцу, Макрону или Байдену так сложно это понять? Почему масс-медиа так сложно сказать правду об этом? Простую и понятную правду, которую повторяли бесконечное число раз. Даже генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что это война за расширение НАТО. Глава делегации Зеленского на переговорах Давид Арахамия признал, что на самом деле Россия хочет нейтрального статуса (Украины. — ИноТВ), в этом был смысл переговоров в 2022 году.

Так что с нами не так? Почему мы не можем вести честный диалог по этому вопросу? И ещё — мне сказали в остальных отношениях умные люди, что у Украины должно быть право выбирать, к какому военному альянсу примкнуть. Но знаете что? У России есть право сказать США: не располагайте свои базы у наших границ. Точно так же, как США говорит России не располагать её базы у своих границ. Но США не полагаются на последовательность своей политики — они полагаются на свою силу. Не делайте так, как делаем мы, а делайте так, как мы говорим.

Это может нас всех погубить. Всё это лицемерие.