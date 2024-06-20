Норвежский политолог: мир осознал возможность многополярности — и возвращения диктата США никто не хочет

Конфликт на Украине подтолкнул мировой порядок к многополярности. Страны глобального Юга — даже дружелюбные по отношению к США — осознали, что вести политику самостоятельно, а не по указке Вашингтона или Лондона, намного лучше. При этом снова становиться зависимым от Запада никто не желает. Такую позицию озвучил норвежский академик и политолог Гленн Дисен в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
ГЛЕНН ДИСЕН, норвежский политолог: Мы часто рассматриваем этот конфликт как идущий между Россией и Западом, но взгляните на остальной мир: почти никто за пределами НАТО введённых санкций не поддерживает. И я продолжаю подчёркивать: речь не о том, что эти страны поддержали российскую операцию на Украине, но никому не хочется возвращаться в однополярный мир. В том числе друзьям Запада.
Индию, например, очень трудно было бы преподнести как страну с антизападной позицией, но и она не хочет возвращаться к тому, чтобы её внешнюю политику диктовали из Вашингтона или Лондона. Все они — и Саудовская Аравия, и Турция, и Латинская Америка — хотят многополярности, при которой у них будет много торговых партнёров и не будет чрезмерной зависимости от какого-то одного государства или региона, а значит, и экономического давления, бьющего по их политической самостоятельности. Вот чего они желают.
Внешнеполитический курс средних держав может быть более независимым. Вот почему остальной мир быстро приспосабливается. Вот почему выстроилась длиннейшая очередь потенциальных членов БРИКС. Вот почему мир начинает отказываться от доллара. Думаю, ключевым критическим моментом перехода к многополярности станет даже не российская победа на Украине, а банковский кризис, который предвидится в Америке в не столь отдалённом будущем. Полагаю, эти экономические аспекты и закрепят новый мировой порядок.
Врачи Морозовской детской больницы провели уникальную операцию по имплантации торической линзы с углублённым фокусом восьмилетнему ребёнку, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Бывшее руководство Минобороны Словакии передало Украине в 2023 году, помимо истребителей МиГ-29, запчасти стоимостью €6 млн, принадлежащие российской фирме, заявил госсекретарь оборонного ведомства Игор Мелихер.
На Тверском бульваре в рамках проекта «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит фестиваль «Мороженое и сладости». Специалисты запланировали около 100 часов мастер-классов, кулинарных и спортивных занятий, а также другие мероприятия.
Около 20 тыс. московских девятиклассников посетили занятия в ведущих столичных вузах за 2023/2024 учебный год. Для них были разработаны специальные образовательные программы, позволяющие познакомиться с различными профессиями.
В Москве в рамках программы «Друг, спасатель, защитник» пройдут показательные выступления кинологов и собак различных спасательных служб. Четырёхчасовая программа состоится в кинологическом парке на Кольской улице 22 июня.
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева заявила, что более 9 тыс. столичных субъектов МСП получили прибыль в I квартале 2024 года. Это на 7% превышает результат аналогичного периода 2023-го.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в Северо-Восточном административном округе с момента старта реновации в 2018 году проектируется и возводится почти 1 млн кв. м жилья.