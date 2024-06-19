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Россия и КНДР углубляют стратегическое партнёрство — мировые СМИ о саммите в Пхеньяне

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Визит российского президента Владимира Путина в Пхеньян вызвал тревогу на Западе. СМИ отмечают, что эта поездка и радушный приём у лидера КНДР Ким Чен Ына стал самым ярким проявлением того, что Москва присоединилась к антизападным силам — «действительно очень плохие новости для Запада».
Россия и КНДР углубляют стратегическое партнёрство — мировые СМИ о саммите в Пхеньяне
АР

CNBC: Даже долгое ожидание прибытия президента России Владимира Путина в Пхеньян ранним утром в среду не смогло умерить восторг Ким Чен Ына по отношению к своему «товарищу»; Лидер КНДР Ким Чен Ын сиял, приветствуя своего российского коллегу рукопожатием и объятиями.

Times: Владимир Путин и Ким Чен Ын делятся своими «самыми сокровенными мыслями» на саммите в Пхеньяне, на котором они приняли решение построить «новый многополярный мир» и объединиться против международного порядка во главе с США.
 
Associated Press: Россия и КНДР подписывают соглашение о партнёрстве, которое, похоже, является самым сильным со времён холодной войны.
 
Guardian: Путин и Ким Чен Ын подписали пакт, который включает в себя пункт, обязывающий страны приходить на помощь друг другу в случае нападения на одну из них. Включение пункта о взаимной обороне в их всеобъемлющее стратегическое партнёрство, которое Ким Чен Ын назвал «альянсом», усилит тревогу Запада относительно растущих экономических и военных связей между Северной Кореей и Россией.
 
Washington Post: Это стало самым ярким проявлением того, что Россия присоединилась к антизападным странам, стремящимся свергнуть США с поста мирового лидера. После пышной церемонии приветствия и послеобеденных встреч они объявили о своем общем видении единого фронта против Запада и мирового порядка, возглавляемого США.
 
Al Jazeera: Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал «полную поддержку и солидарность» России в её спецоперации на Украине, в то время как президент Владимир Путин во время их встречи в Пхеньяне заявил, что Москва борется против «гегемонистской и империалистической политики» США и их союзников, проводимой на протяжении десятилетий.
 
Le Monde: Стратегическая ось, демонстрируемая в северокорейской столице, носит откровенно антизападный характер. Результаты встречи обещают затяжную войну на Украине и ещё более угрожающую КНДР Южной Корее — действительно очень плохие новости для Запада.

Independent: Президент России Владимир Путин подарил своему северокорейскому другу и любителю машин Ким Чен Ыну новый роскошный лимузин и другие изысканные подарки во время исторического государственного визита в Пхеньян. Лидеры двух стран обменялись подарками в кулуарах саммита, чтобы вывести свои связи на новый уровень.
 
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источник
ИноТВ Россия Европа
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