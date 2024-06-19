Россия и КНДР углубляют стратегическое партнёрство — мировые СМИ о саммите в Пхеньяне

12:36 AFP: более тысячи человек скончались во время паломничества в Саудовской Аравии Более 1 тыс. человек скончались во время паломничества в Саудовской Аравии, сообщает AFP со ссылкой на свои подсчёты. Причиной смертей стала «экстремальная жара», пишет агентство.

12:32 Вьетнам и Россия намерены максимально задействовать потенциал соглашения о ЗСТ Президент Вьетнама То Лам после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что страны договорились максимально задействовать соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Вьетнамом и ЕАЭС.

12:22 Врач назвала мелькание «мушек» перед глазами одним из симптомов ботулизма Екатерина Киндалова, эксперт Центра компетенций НТИ на базе СамГМУ, врач-инфекционист (гепатолог), отметила в беседе с RT, что первые признаки ботулизма у человека — симптомы кишечного расстройства и интоксикация.

12:21 Южная Корея назвала военное партнёрство России и КНДР «нарушением резолюций» ООН Представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок заявил, что Сеул рассматривает военное и техническое сотрудничество России и КНДР как «нарушение резолюций Совбеза ООН».

12:21 Самбист Князьков отреагировал на слова комментатора о хорошей паре для спортсмена Российский самбист Кирилл Князьков прокомментировал высказывание комментатора Владимира Иваницкого.

12:18 Путин: почти 60% торговли между Россией и Вьетнамом проходит в нацвалютах Почти 60% торговли между Россией и Вьетнамом в I квартале 2024 года проводилось в национальных валютах, сообщил российский президент Владимир Путин.

12:13 Комментатор Иваницкий назвал причину, по которой его отстранили от работы на Играх БРИКС Комментатор Владимир Иваницкий объяснил, по какой причине был отстранён от работы на Играх БРИКС.

12:12 Россиян предупредили, что ботулизм невозможно вылечить в домашних условиях Заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева рассказала в беседе с RT о симптомах ботулизма и способах лечения заболевания.

12:03 Федьков: когда Путин пожал мне руку, захотелось замотать её в кулёк и больше никогда не мыть Бывший футболист сборной России Андрей Федьков высказался о впечатлениях после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

11:57 Путин пока не придумал клички для собак, которых ему подарил Ким Чен Ын Президент Владимир Путин пока не дал клички двум охотничьим собакам породы пхунсан, которых ему подарил лидер КНДР Ким Чен Ын.

11:55 Рособрнадзору предлагают разрешить отзывать у мигрантов сертификаты по русскому Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили ввести механизм отзыва у иностранных граждан сертификатов о владении русским языком на основании решения Рособрнадзора.

11:55 Defense News: в США обеспокоены возможным участием китайских роботов-собак в бою Американские конгрессмены попросили Пентагон оценить возможное участие китайских роботов-собак в вооружённых конфликтах, пишет Defense News.

11:54 Политолог: Вьетнам последовательно демонстрирует дружеское отношение к России Вьетнам и Россия сегодня отстаивают принципы многополярного мира, заявил политолог Иван Мезюхо в беседе с RT.

11:44 Баринов — о выступлении сборной России на Евро-2024: всех порвали бы Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов предположил, как бы выступила национальная команда на чемпионате Европы-2024.

11:43 МВД России объявило в розыск экс-командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ МВД России объявило в розыск бывшего командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаила Забродского по уголовной статье.

11:39 В СВР заявили, что США считают Залужного подходящей заменой Зеленскому Подходящим кандидатом вместо Владимира Зеленского в США считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявила Служба внешней разведки. В ведомстве считают, что Запад готовится «списать» Зеленского.

11:39 Оздемир: для Перейры бой с Анкалаевым будет тяжелее, чем с Прохазкой Боец полутяжёлого дивизиона UFC Волкан Оздемир высказался о бое россиянина Магомеда Анкалаева с бразильцем Алексом Перейрой.

11:36 Ким Чен Ын похвалил подаренный Путиным Aurus Глава КНДР Ким Чен Ын похвалил автомобиль Aurus, который ему подарил президент России Владимир Путин во время государственного визита в Пхеньян. По словам корейского руководителя, это замечательная машина.

11:30 Садулаев присутствует на обложке соревнований по борьбе на сайте МОК Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев был размещён на обложке соревнований по борьбе.

11:30 Зеленский пообещал к зиме решить вопрос с энергообеспечением на Украине Киев работает над тем, чтобы решить проблемы с энергообеспечением Украины к началу отопительного сезона.

11:29 Синоптик: 26 лет назад в Москве было зафиксировано подобие смерча Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о том, что 20 июня 1998 года в Москве проходил холодный атмосферный фронт, тогда, по её словам, наблюдалось подобие смерча.

11:22 Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА Сборная России поднялась на две позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

11:16 В ЕС согласовали новый пакет санкций против России В Евросоюзе согласовали 14-й пакет санкций в отношении России. Об этом говорится в сообщении бельгийского председательства в соцсети.

11:14 Кинолог Уражевский рассказал о породе собак, которых Ким Чен Ын подарил Путину Ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с RT рассказал об особенностях собак породы пхунсан, подаренных российскому президенту Владимиру Путину лидером КНДР Ким Чен Ыном.

11:12 Головин: «Динамо» заслуживало чемпионства в этом году Полузащитник «Монако» Александр Головин высказал мнение, что «Динамо» заслуживало чемпионства в прошлом сезоне.

11:03 Габриэль Атталь: победа правых на выборах лишит Украину поддержки Франции Если после выборов во Франции к власти придут крайне правые, это приведёт к прекращению значительной поддержки Украины со стороны Парижа — такое опасение выразил французский премьер-министр Габриэль Атталь.

11:01 Путин: АТР нужна архитектура безопасности без закрытых военных блоков Президент России Владимир Путин заявил, что Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) нужна надёжная архитектура безопасности без закрытых военных блоков. По его словам, с этим согласны вьетнамские власти.

10:59 Trivela: Каземиро отказался переходить в «Баварию» Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро принял решение отказаться от перехода в «Баварию».

10:56 WP: США требуют от властей Украины ещё сильнее бороться с коррупцией Соединённые Штаты требуют от Украины усилить борьбу с коррупцией в стране: почти каждый месяц к череде коррупционных скандалов и увольнений добавляется новое дело, пишет The Washington Post.

10:46 Гарсия объявил о завершении боксёрской карьеры Американский боксёр Райан Гарсия принял решение завершить спортивную карьеру.

10:41 Россия и Вьетнам приняли заявление о стратегическом партнёрстве Российская и вьетнамская стороны приняли совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнёрства.

10:37 Буффон — о Сафонове: совместная работа с Доннаруммой станет отличным опытом Чемпион мира Джанлуиджи Буффон прокомментировал новость о переходе российского голкипера Матвея Сафонова в ПСЖ.

10:36 Кеннеди-младший: США должны сейчас начать мирные переговоры с Россией по Украине Соединённые Штаты должны немедленно начать настоящие мирные переговоры с Россией, за столом переговоров должны сидеть американские, российские и украинские представители, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший.

10:29 Вьетнамцы фотографируются на фоне Aurus Путина в Ханое Автомобиль Aurus президента России Владимира Путина заинтересовал вьетнамцев, которые подходили к машине, чтобы сфотографироваться на её фоне, пока российский лидер вёл переговоры в Ханое.

10:23 Талалаев объявил об уходе с поста главного тренера «Химок» Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев принял решение покинуть подмосковный клуб.

10:20 СВР: Зеленский не избежит ответственности за «широкомасштабную войну» в Европе В Службе внешней разведки России заявили, что Владимир Зеленский не сможет избежать ответственности за развязывание «широкомасштабной войны» в Европе.

10:19 Чжан назвал победу над Медведевым идеальным моментом для мести Китайский теннисист Чжан Чжичжэнь прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым.

10:19 СВР: Соединённые Штаты вскоре закроют «проект Зеленский» Для российской разведки становится всё более очевидным, что Соединённые Штаты вскоре закроют «проект Зеленский», заявила Служба внешней разведки.

10:15 Спасатель Штыб рассказал, как действовать при попадании в тягун на море Спасатель, руководитель центра обучения первой помощи FirstAid Максим Штыб в беседе с RT рассказал, как действовать при попадании в тягун в море.

10:08 Bloomberg: договор России и КНДР о взаимопомощи встревожил США и их партнёров Новый договор о стратегическом партнёрстве России и КНДР, который предусматривает оказание взаимной военной помощи, «вызовет тревогу» как в США, так и в других странах — партнёрах Вашингтона.

10:07 Павлович: мы с Волковым товарищи, но не друзья Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович высказался о взаимоотношениях с соотечественником Александром Волковым.

10:03 WP: Зеленский недоволен вниманием Блинкена к коррупции на Украине Американское издание The Washington Post пишет, что Владимир Зеленский недоволен позицией госсекретаря США Энтони Блинкена относительно коррупции на Украине.

09:57 Карпов: «Химки» договорились о расторжении контракта с Талалаевым Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев договорился с руководством подмосковного клуба о расторжении контракта.

09:55 Путин: укрепление партнёрства с Вьетнамом входит в число приоритетов России Российский лидер Владимир Путин заявил, что укрепление стратегического партнёрства с Вьетнамом входит в число приоритетов России.

09:54 CNN: США и союзники обсуждают, давать ли Украине гарантии вступления в НАТО Соединённые Штаты вместе с Британией и другими ключевыми союзниками обсуждают, давать ли Украине гарантии вступления в НАТО на предстоящем саммите альянса, который планируется провести в Вашингтоне.

09:48 Головин — о переходе Сафонова в ПСЖ: для российского футбола это хорошая имиджевая история Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал переход голкипера Матвея Сафонова в ПСЖ.

09:40 Вильфанд: в Москве прогнозируются условия для формирования смерча Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, с чем связаны смерчи и как часто они образуются.

09:37 Роспотребнадзор открыл горячую линию для заболевших ботулизмом Пострадавшие от отравления некачественной продукцией и заболевшие ботулизмом смогут связаться с Роспотребнадзором по единой горячей линии, сообщили в пресс-службе ведомства.

09:34 «Хезболла» пригрозила, что Кипр тоже пострадает в случае войны Ливана и Израиля Лидер «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла предупредил, что Кипр может также пострадать, если Израиль и Ливан вступят в вооружённый конфликт.