Россия и КНДР углубляют стратегическое партнёрство — мировые СМИ о саммите в Пхеньяне

Визит российского президента Владимира Путина в Пхеньян вызвал тревогу на Западе. СМИ отмечают, что эта поездка и радушный приём у лидера КНДР Ким Чен Ына стал самым ярким проявлением того, что Москва присоединилась к антизападным силам — «действительно очень плохие новости для Запада».
CNBC: Даже долгое ожидание прибытия президента России Владимира Путина в Пхеньян ранним утром в среду не смогло умерить восторг Ким Чен Ына по отношению к своему «товарищу»; Лидер КНДР Ким Чен Ын сиял, приветствуя своего российского коллегу рукопожатием и объятиями.
Times: Владимир Путин и Ким Чен Ын делятся своими «самыми сокровенными мыслями» на саммите в Пхеньяне, на котором они приняли решение построить «новый многополярный мир» и объединиться против международного порядка во главе с США.
Guardian: Путин и Ким Чен Ын подписали пакт, который включает в себя пункт, обязывающий страны приходить на помощь друг другу в случае нападения на одну из них. Включение пункта о взаимной обороне в их всеобъемлющее стратегическое партнёрство, которое Ким Чен Ын назвал «альянсом», усилит тревогу Запада относительно растущих экономических и военных связей между Северной Кореей и Россией.
Washington Post: Это стало самым ярким проявлением того, что Россия присоединилась к антизападным странам, стремящимся свергнуть США с поста мирового лидера. После пышной церемонии приветствия и послеобеденных встреч они объявили о своем общем видении единого фронта против Запада и мирового порядка, возглавляемого США.
Le Monde: Стратегическая ось, демонстрируемая в северокорейской столице, носит откровенно антизападный характер. Результаты встречи обещают затяжную войну на Украине и ещё более угрожающую КНДР Южной Корее — действительно очень плохие новости для Запада.
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