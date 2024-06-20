«У нас больное государство» — экс-аналитик Пентагона объяснила вечную жажду войн США

За образом храброго независимого ковбоя, который хочет всем помочь, США скрывают желание обогатиться на чужих войнах. Такое мнение высказала экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски в интервью Judging Freedom. По её словам, войны — это основной источник дохода для американской экономики, а для того чтобы вмешиваться в чужие конфликты Вашингтону зачастую приходится врать и пренебрегать своими же правилами.

Почему американская мораль так любит войну?

КАРЕН КВЯТКОВСКИ, экс-аналитик Пентагона, подполковник ВВС США в отставке: Трудно сказать, но войны в том или ином виде наша страна ведёт постоянно. Как правило — необъявленные. Война объявлялась исключительно редко, а после Второй мировой её не объявляли вовсе. Но крупнейшая экспортная статья нашей страны — это, знаете, не сланцевая нефть или что-то в этом роде. Это оружие и война.





Почему мы так её любим? Точного ответа я не знаю, но думаю, мы извратили образ вольного ковбоя. Знаете, этот лелеемый американцами типаж: свободный и свободолюбивый, защищающий свою собственность, желающий жить сам по себе и тому подобное. В непростом мире ради всего этого приходится сражаться, быть готовым к борьбе, быть смелым. Думаю, здесь играет роль американский идеал смелости. Затем его извращают и говорят: «А ведь очень смело свои битвы вести чужими руками!»

Мы так и поступаем со времён Второй мировой — и даже более ранних. Проводим государственные перевороты, выбираем стороны в гражданских войнах, делаем такие же вещи, как сделали на Украине, плюс, конечно, полномасштабные вторжения, например, в Ирак и другие страны — просто ради контроля над их ресурсами. Это, конечно, кража, кража государственная. Присваивать чужое государству не чуждо, но чтобы делать это в международном масштабе, обычно нужно использовать силу.





В общем, мы взяли американский идеал смелости, храбрости, независимости. Многие, думаю, любят Америку, представляя себе именно такого ковбоя или даже «град на холме» — что-то такое очень горделивое и нуждающееся в защите. Мы взяли эту идею и сказали: «Так, а как это может принести нам больше денег? Или как нам добиваться того, чего мы хотим?»





Война — прекрасный способ заполучить желаемое внутри страны. Ведь если запугать население… А такое происходило из раза в раз. Вспомнить, как мы вступили в Первую мировую, это в значительной степени было упражнением в пропаганде с целью запугать народ, чтобы он принял многие действия властей, не соответствовавшие в действительности американским ценностям свободы.





Всё пошло как по маслу. А любые правительства, любые государства стремятся стать сильнее и больше. Одна только ограниченная власть их удовлетворить не может. Конституция США разорвана в клочья — почему? Потому что на бумаге она ограничивает государственную власть. Такого потерпеть нельзя! Для властей не должно быть никаких ограничений!





Мы много слышим о том, как у нас проявляется то, о чём говорил ещё Джордж Оруэлл, и так далее. Понимаете, это природа государства, и мы это видим. У нас больное государство, и мира у нашей страны не будет, пока мы не сумеем изменить государство или крайне минимизировать государственную власть. Это будет очень сложно.

Дата выхода в эфир 19 июня 2024 года.