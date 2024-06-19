Военный эксперт: США жертвуют жизнями украинцев ради развития своей оборонной промышленности

США бросают целые поколения украинцев на военные действия против России, за счёт чего развивают свою оборонную промышленность и наращивают свою мощь, заявил в интервью Deep Dive военный эксперт Джейсон Бирдсли. При этом, по словам ведущего YouTube-канала Дэниела Дэвиса, Дональд Трамп заявляет, что в случае победы намерен пытаться урегулировать конфликт на Украине путём переговоров.

ДЖЕЙСОН БИРДСЛИ, военный эксперт: Вы всё совершенно точно описываете. Единственное, что вы не упомянули ― что есть ещё третий игрок, который, помимо России, тоже наращивает мощь, и это Соединённые Штаты. Как мы говорили, если прислушаться к их риторике, то услышите, как они говорят: «Мы совершенствуемся сами, исследуем свои комплексы вооружений, улучшаем свои технологии, мы изучаем современную войну на примере украинцев. Так что когда те получают ранения и погибают, наша оборонная промышленность выигрывает.

Мы знаем, как совершенствовать наши ракеты и бомбы, и это в целом оптимизирует наше состояние». Аргумент, кстати, вполне жизнеспособный, я не говорю, что тут обязательно что-то плохое. Однако дело тут в том, что наши политики с готовностью бросают целые поколения украинцев в мясорубку будущего, чтобы мы могли совершенствоваться. А то, о чём вы сейчас говорили, ― это наращивание потенциала русскими, что заставляет Соединённые Штаты наращивать свой потенциал, и так всё дальше и дальше. Мы совершенствуем своё военное снабжение, материальную часть, тактику и техники ведения боя, а Украина здесь ничего не выигрывает. Она как раз проигрывает.

ДЭНИЕЛ ДЭВИС, подполковник армии США в отставке: Целое поколение мужчин уже исчезло, и пытаются погубить ещё. Всё это сводится к основной теме нашего выпуска, а именно к тому, что, возможно, будет делать Трамп. Скажу кое-что, прежде чем показать видео с высказываниями Трампа, сделанными в последнее время на публику, и более старые месячной или двухмесячной давности, которые как раз относятся к нашей теме.

Я на прошлой неделе общался со старшим консультантом по внешней политике предвыборного штаба Трампа. Он мне сказал, что во время одной из бесед они обсуждали разные идеи, и в какой-то момент Трамп сказал, мол, какой цели эти люди (говоря о нынешней администрации президента)... «Какой цели эти люди, по их мнению, пытаются достичь? Они что, думают, что мы однажды пойдём на Москву, победим Россию? Это абсурд!» Рационально было бы, если этого делать не собираешься или не можешь, потому что это означает при любом раскладе ядерную войну, что Трамп прекрасно понимает, то единственное рациональное, логичное решение тут ― это пытаться урегулировать ситуацию путём переговоров. Как мне сказали, это его позиция.

Дата выхода в эфир 18 июня 2024 года.