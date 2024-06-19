Военный эксперт: США жертвуют жизнями украинцев ради развития своей оборонной промышленности
ДЖЕЙСОН БИРДСЛИ, военный эксперт: Вы всё совершенно точно описываете. Единственное, что вы не упомянули ― что есть ещё третий игрок, который, помимо России, тоже наращивает мощь, и это Соединённые Штаты. Как мы говорили, если прислушаться к их риторике, то услышите, как они говорят: «Мы совершенствуемся сами, исследуем свои комплексы вооружений, улучшаем свои технологии, мы изучаем современную войну на примере украинцев. Так что когда те получают ранения и погибают, наша оборонная промышленность выигрывает.
Мы знаем, как совершенствовать наши ракеты и бомбы, и это в целом оптимизирует наше состояние». Аргумент, кстати, вполне жизнеспособный, я не говорю, что тут обязательно что-то плохое. Однако дело тут в том, что наши политики с готовностью бросают целые поколения украинцев в мясорубку будущего, чтобы мы могли совершенствоваться. А то, о чём вы сейчас говорили, ― это наращивание потенциала русскими, что заставляет Соединённые Штаты наращивать свой потенциал, и так всё дальше и дальше. Мы совершенствуем своё военное снабжение, материальную часть, тактику и техники ведения боя, а Украина здесь ничего не выигрывает. Она как раз проигрывает.
Ссылки по теме
-
Профессор Сакс: нейтральная Украина — благо для США, если они не хотят войны с Россией
-
BBC: охота за уклонистами породила атмосферу страха и недоверия в украинском обществе
-
Пауль Ронцхаймер: на Украине к Зеленскому всё больше вопросов и доверие к нему падает
-
Очевидно не может одержать победу — Марин Ле Пен о шансах Украины на успех в конфликте с Россией