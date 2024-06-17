Пауль Ронцхаймер: на Украине к Зеленскому всё больше вопросов и доверие к нему падает

После первого года конфликта Владимир Зеленский мог пользоваться поддержкой в населении Украины, но теперь она сходит на нет, заявляет немецкий журналист Пауль Ронцхаймер. В интервью Марку Фридриху заместитель шеф-редактора Bild перечисляет темы, которые отталкивают украинцев от Зеленского: мобилизация, ограничение свободы прессы, растущая власть Андрея Ермака, личное вмешательство Зеленского в дела военного планирования, отмена выборов.

МАРК ФРИДРИХ, автор YouTube-канала: Какое у вас впечатление от Зеленского? Вы сопровождали его последние два или три года. Что за это время с ним произошло? Как он изменился?

ПАУЛЬ РОНЦХАЙМЕР, заместитель шеф-редактора Bild: Ну, я знаю Зеленского с тех пор, как он стал президентом, то есть с 2019 года. Даже если сравнить его фотографии тогда и сейчас, думаю, по одному этому можно увидеть (перемены. — ИноТВ) визуально. Я должен сказать, лично я испытываю большое уважение за то, что он остался в Киеве. Я думаю, что надеждой Путина было то, что наступит такой «момент Ашрафа Гани*», я называю это «афганский момент»: Зеленский покинет страну, и тогда люди потеряют уверенность и, следовательно, перестанут воевать.

Я думаю, в этом была идея Путина, что это пройдёт. И за то, что этого не произошло, люди до сих пор благодарят его. А также за то, как ему действительно посредством коммуникации, удалось получить оружие. Посредством своих различных выступлений.

Между тем — я скоро подойду к тому, каким я его вижу лично — но между тем в его адрес есть много критики, да. Рейтинги поддержки падают, это то что с ними происходит. Он также борется с темой мобилизации. И да, я думаю, что это также связано с рейтингами одобрения. В адрес руководителя президентского офиса Андрея Ермака много критики за то, что структуры, то есть то, каким способом управляют страной, не соответствуют той демократической модели, которую хочет Европа или США.

За то, что по-прежнему существуют огромные проблемы коррупции. За то, что пресса, по крайней мере ТВ, относительно единогласна. То есть каналы друг за другом показывают одно и то же, примерно то, что хочет президент. За это в его адрес есть много критики. Конечно, также есть вопрос «что с выборами?». Да, в этом году в нормальной ситуации были быть выборы, всегда циклично, раз в пять лет...

МАРК ФРИДРИХ: отменены?

ПАУЛЬ РОНЦХАЙМЕР: верно, отменены на Украине. Относительно этого тоже есть разные мнения. То есть критика растёт. Я думаю, он сам... а да, есть ещё один момент, где его критиковали. То, что я слышу от армии, что он, вообще-то, слишком вмешивается в боевые действия. То есть вначале военные позволили это сделать, а после этого в его адрес пошла критика, так сказать, «как такое может быть», «почему он принимает такое решение», «он должен оставить это на усмотрение военных». Вопросы по информации (о боевых действиях — ИноТВ), которую можно делать достоянием общественности и так далее.

Такая вот приблизительная картина.

Дата публикации 16 июня 2024 года.

* Ашраф Гани — с 29 сентября 2014 года президент Афганистана, бежал из Кабула 15 августа 2021 года в ОАЭ после падения проамериканского правительства (прим. ИноТВ).