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Les Echos: 43% украинцев считают, что уровень демократии на Украине при Зеленском упал

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Согласно недавнему исследованию Киевского международного института социологии, более 40% украинцев считают, что в их стране наблюдается упадок демократии — причём конфликт с Россией в этом винят лишь 11%, отмечает Les Echos. Среди других проблем, волнующих значительную часть населения Украины, — коррумпированность судебной системы и экономический спад.
Les Echos: 43% украинцев считают, что уровень демократии на Украине при Зеленском упал
AP

43% украинцев считают, что за пять лет пребывания у власти Владимира Зеленского демократия на Украине пришла в ещё больший упадок. Об этом пишет Les Echos, ссылаясь на результаты нового исследования Киевского международного института социологии. 

Примечательно, что 28% населения связывают эту ситуацию с решениями украинских властей, «ограничивающими права и свободы граждан», в то время как только 11% винят в этом войну с Россией и ограничения, которые она накладывает на их жизнь.

Согласно результатам исследования, одной из главных проблем украинцы считают коррумпированность своей судебной системы. По их словам, важно, чтобы судебная система была «независимой и беспристрастной», однако на сегодняшний день Украина может похвастаться лишь «независимой и коррумпированной».

Кроме того, беспокойство населения вызывает и состояние экономики страны. По данным опроса, почти половина опрошенных (49%) считают, что экономическая ситуация на Украине ухудшилась за последние пять лет, причём лишь 16,5% из них связывают это явление с военным конфликтом, передаёт Les Echos.

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Les Echos Франция Европа
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