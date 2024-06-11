У Украины «нет ни населения, ни ресурсов, ни навыков», чтобы вытеснить российские войска без серьёзной помощи в виде западных войск. Но поскольку этот конфликт не представляет для США никакой угрозы, Вашингтон ограничится финансовой помощью, которая, очевидно, ничем не поможет Киеву. Такое мнение высказал член палаты представителей США Уоррен Дэвидсон в интервью Fox News.

Президент Байден извинился перед Зеленским во время встречи в Париже, обвинив республиканцев в задержке финансирования Украины. Смотрите.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мы вас не бросим. Я прошу прощения за те недели, когда мы не знали, что у нас происходит в плане финансирования. У нас были проблемы с принятием законопроекта о финансировании из-за некоторых очень консервативных политиков, которые его блокировали. Но в конце концов мы добились своего.

Конгрессмен, какова ваша реакция?

УОРРЕН ДЭВИДСОН, член палаты представителей США: Я всё ещё разочарован тем голосованием. Не забывайте, что зал палаты представителей США выглядит как зал парламента Украины. Наши демократы размахивают украинскими флагами — однако рядом с американским флагом их не часто увидишь, некоторых из них.

Было очень обидно, что мы приняли этот проект. Потому что обещание заключалось в том, что мы не будем охранять границы других стран до тех пор, пока не обеспечим безопасность своей собственной, — вот как было задумано. Так что я был разочарован тем, что мы за это проголосовали.

Честно говоря, я с самого начала войны просил администрацию Байдена определить, в чём заключается цель США, а они лишь продолжают твердить свои бессодержательные заявления: «Столько, сколько потребуется!», «Так долго, как потребуется!»… Потребуется для чего? Думаю, среднестатистический человек предположит: «Ну, для того чтобы выгнать русских из Украины».

Но сколько бы долларов мы им ни присылали и как бы неподотчётно эти доллары ни расходовались, у них не хватит боевой мощи, чтобы победить русских без ввода дополнительных сил. У них нет ни населения, ни ресурсов, ни навыков, чтобы развернуть большое количество оружия. Вот почему некоторые неоконсервативные «ястребы» хотят отправить туда американские войска уже сейчас.

Послушайте, если бы это действительно была экзистенциальная угроза для Америки, тогда я бы понимал, почему мы хотели бы, чтобы американская армия защищала Киев, американский флот защищал Одессу, а наши ВВС контролировали воздушное пространство. Но мне кажется, что ситуация тут совсем другая…

Дата выхода в эфир 11 июня 2024 года.