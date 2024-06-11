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El País: мир достиг самого высокого пика конфликтов со времён Второй мировой

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В мире сейчас самое большое со времён Второй мировой войны число конфликтов, которые к тому же приобретают всё более интернациональный характер, пишет El País со ссылкой на исследование Института экономики и мира. Между тем, как отмечается в документе, несмотря на украинский конфликт, самым мирным регионом мира оказалась Европа.
El País: мир достиг самого высокого пика конфликтов со времён Второй мировой
AP

В настоящее время в мире 56 активных конфликтов — самое большое число со времён Второй мировой войны, пишет El País со ссылкой на «глобальный индекс миролюбия», ежегодно подготавливаемый Институтом экономики и мира.

Эти конфликты носят всё более международный характер: в частности, 92 страны участвуют в войнах за пределами своих границ.

Согласно исследованию, самый мирный регион — это Европа.

При этом даже несмотря на конфликт на Украине, именно Евразия больше всего повышает уровень миролюбия благодаря улучшению ситуации в остальных странах континента.

«Во всех других регионах наблюдается ухудшение уровня миролюбия, особенно Тропической Африке, где 36 из 46 стран вовлечены в конфликты за пределами своих границ, а в Сахеле растёт джихадистский терроризм», — говорится в исследовании.

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источник
El País Испания Европа
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Африка вооруженный конфликт Европа спецоперация России на Украине Украина
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