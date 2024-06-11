Вашингтон прилагает все усилия, чтобы навредить Москве, однако что-то пошло не так: Россия официально стала пятой по величине экономикой мира, отмечает полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Дэниелу Дэвису. По словам Макгрегора, Америка продолжает попытки втянуть Европу в войну с Россией и не остановится, пока Путин не нанесёт ответный удар.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Я не предвижу каких-либо перемен в Вашингтоне, сейчас или в обозримом будущем, если только русские не нанесут нам мощный ответный удар в Восточной Европе. Как я уже говорил, имеются в виду ключевые зоны, объекты логистики, аэропорты и так далее. Даже железнодорожные транспортные сети.



Я не согласен с Джоном Миршаймером, действительно не согласен. С чем я не согласен, так это с его словами о том, что «нас втянули бы в войну». Нет, Джон. Мы сами втягивали Европу в эту войну с первого дня. Европейцев теперь берут сомнения. Они напуганы. И на самом деле за этим фасадом солидарности всё рассыпается!



Как вы думаете, почему Шольц выступил со своим заявлением? Все остальные в Европе закивали: «Нет, мы не вторгаемся в Россию. Этого не будет». Именно мы продолжаем провокации, именно мы вместе с британцами продолжаем поддерживать этот коррумпированный марионеточный режим в Киеве, чья единственная цель в жизни — принести в жертву как можно больше украинских жизней и нанести как можно больше ущерба России.



Откровенно говоря, они нанесли совсем немного ущерба. Сегодня объявили, что Россия официально стала, кажется, пятой по величине экономикой в мире, после Японии. Ничего себе! Какое достижение для администрации Байдена, а также его друзей и тупых сторонников в обеих партиях в конгрессе! Они сделали Россию снова сверхдержавой.



Дата выхода в эфир 10 июня 2024 года.