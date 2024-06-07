Рядовые граждане США прекрасно понимают, что курс Белого дома бьёт по их экономическому положению. Они также осознают, что действующая администрация добивается прямого вооружённого столкновения с Москвой и Пекином, и наверняка припомнят это Байдену на предстоящих президентских выборах, заявила в интервью Fox News бывшая конгрессвумен Тулси Габбард.

ТУЛСИ ГАББАРД, экс-конгрессвумен: Но те, кто проявляет беспокойство, — это люди, которые на самом деле живут в реальном мире. Люди, которые осознают последствия политики Джо Байдена.



Они живут в реальном мире, где им приходится беспокоиться о том, хватит ли им зарплаты, смогут ли они позволить себе арендную плату или ипотеку. Продукты питания постоянно дорожают. Возможно, у них заболел ребёнок, и они не знают, как оплатить больничный счёт.





Они смотрят на внешнюю политику администрации Байдена. Они видят, как президент Байден буквально провоцирует ядерную войну с Россией, приближая нас к перспективе прямого конфликта как с Россией, так и с Китаем.





А семьи и родители задаются вопросом: «Погодите-ка, неужели мои дети, братья и сёстры, служащие в армии, станут частью того огромного числа потерь, которые в результате обязательно будут?»





Поэтому я думаю, реальность, которую видят люди, является следствием политики президента Байдена и его администрации. Её будет труднее игнорировать по мере того, как они (американцы. — ИноТВ) приближаются к принятию решения на избирательном участке.

Дата публикации 06 июня 2024 года.