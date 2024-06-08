Подтвердил устойчивость российской экономики и исключил применение ядерного оружия на Украине — западные СМИ о выступлении Путина на ПМЭФ

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума привлекло внимание зарубежных СМИ. В своих материалах они отметили стремление российского президента развивать отношения с незападными странами и избежать обострения украинского конфликта.
Несмотря на все «препятствия и нелегитимные санкции», Россия остается одним из мировых экономических лидеров. Такой была одна из ключевых идей, с которой на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума выступил российский президент Владимир Путин, сообщает Sky News.
Британский телеканал отмечает, что Москва стремится развивать отношения со странами, которые не стали присоединяться к западным ограничениям. Именно поэтому президент подчеркнул, что на их долю приходится три четверти взаимного товарооборота России.
Немецкий журнал Der Spiegel подтверждает слова президента о том, что страна развивает географию международного сотрудничества, вопреки давлению США и их союзников: «На форуме китайские предприниматели привели конкретные примеры того, как они помогают России реализовывать проекты, сорванные санкциями». Кооперацию с незападными странами выделяет и телеканал N-TV, который уже в заголовке утверждает, что «Путин хочет ещё больше отделить Россию от Запада».
В то же время CNBC обращает внимание на озвученные президентом цифры о том, что почти 40% торгового оборота страны теперь приходится на рубли, поскольку доля, проводимая в долларах, евро и других валютах «недружественных» западных государств, сократилась. При этом из выступления Путина становится очевидным, что Москва будет стремиться увеличить долю расчётов, проводимых в валютах стран БРИКС, считает американский телеканал.
В своём материале Reuters делает акцент на заявлении Путина о том, что у России нет необходимости использовать ядерное оружие для победы на Украине. Слова президента стали «самым сильным сигналом Кремля на сегодняшний день о том, что самый смертоносный конфликт в Европе со времён Второй мировой не перерастёт в ядерную войну», считает агентство.
Немецкая газета Frankfurter Allgemeine по-своему интерпретирует слова Путина. «Российский правитель уверен, что сможет разбить Украину и Запад конвенциональными методами», — утверждается в её статье.
В то же время Associated Press выделяет повторное предупреждение президента о том, что Москва может снабжать оружием страны или группы, противостоящим Западу. Путин дал недвусмысленно понять, что Россия «оставляет за собой такое право», поскольку некоторые союзники по НАТО разрешают Киеву использовать свои системы для нанесения ударов по России.
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