Подтвердил устойчивость российской экономики и исключил применение ядерного оружия на Украине — западные СМИ о выступлении Путина на ПМЭФ

02:28 Воздушную тревогу объявили в Харьковской области Воздушная тревога объявлена в Харьковской области на Украине.

02:13 Белый дом: США допускают переговоры с Россией по стратстабильности до завершения СВО США не исключают переговоры с Россией по обсуждению контроля над вооружениями и стратегической стабильности до завершения конфликта на Украине, в том числе, на уровне лидеров, но ждут конкретных предложений от Москвы.

01:51 Макрон призвал Россию освободить арестованного француза Винатье Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским призвал Москву «как можно быстрее» освободить француза Лорана Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России.

01:40 NYT: прибытие западной военной помощи Киеву не оказало решающего воздействия Прибытие западной военной помощи Киеву не оказало решающего воздействия на ситуацию на поле боя.

01:24 Голубев: беспилотник ВСУ сбит в Ростовской области В районе Новошахтинска Ростовской области силами противовоздушной обороны был сбит БПЛА.

01:21 В МИД Британии пожаловались, что Кэмерону позвонил пранкер В МИД Британии пожаловались, что главе ведомства Дэвиду Кэмерону позвонил пранкер.

01:03 Пентагон: США заключили контракт на производство поставляемых Киеву БТР Stryker США заключили контракт с американской оборонно-промышленной компанией General Dynamics на производство поставляемых Украине БТР Stryker объёмом почти $66 млн.

00:43 Развожаев принёс соболезнования в связи с ударами ВСУ по Луганску и Херсонской области Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования в связи с ударами ВСУ по мирным жителям Луганска и Херсонской области.

00:40 Посольство КНР: США подрывают режим ядерного разоружения, им надо это прекратить Соединённые Штаты занимаются подрывом режима ядерного разоружения и нераспространения, им следует прекратить такие действия.

00:35 Депкультуры: обезьяна найдена в павильонах «Москино» в Новой Москве В Новой Москве в одном из павильонов «Москино» была обнаружена обезьяна, её передали в Московский зоопарк.

00:31 ТАСС: спасательные работы в Херсонской области приостановлены из-за угрозы атаки БПЛА Спасательные работы в селе Садовом Херсонской области приостановлены из-за угрозы атаки БПЛА.

00:27 Пушилин: киевский режим совершил два чудовищных теракта в новых регионах Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что киевский режим совершил два чудовищных теракта в Луганске и Херсонской области.

00:22 ТСН: взрывы произошли в Полтаве В Полтаве на Украине прогремели взрывы.

00:20 Bloomberg: Столтенберг отказался от создания фонда для Киева на €100 млрд Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов по созданию фонда военной помощи Киеву в течение пяти лет на сумму €100 млрд из-за несогласия внутри альянса.

00:12 RT получил апрельское видео, снятое Еговцевым, на котором показан подозреваемый В распоряжении RT появилось видео, которое ещё в апреле снимал зампред «Зова народа» Антон Еговцев: на нём показан мужчина, следивший за семьёй Еговцева.

00:09 Повреждённый при обстреле колледж в Луганске переходит на дистанционную работу Повреждённый в результате удара ВСУ по Луганску колледж переводят на дистанционное обучение, сообщил министр образования и науки региона Иван Кусов.

00:05 Жена убитого зампреда «Зова народа» познакомилась с подозреваемым ещё в детстве Жена зампреда «Зова народа» Екатерина Еговцева в разговоре с RT рассказала, что познакомилась с подозреваемым в убийстве её мужа Дмитрием Матвеевым ещё в детстве: когда им было по 12 лет, они вместе лежали в больнице.

00:03 Орбан: Столтенберг обсудит в Венгрии неучастие Будапешта в акциях НАТО Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на следующей неделе посетит Венгрию, где будет обсуждаться вопрос неучастия Будапешта в акциях Североатлантического альянса против других стран.

00:01 Президент Ирака: для бойни в секторе Газа нет совершенно никакого оправдания Без решения палестинской проблемы весь регион не сможет жить спокойно, считает президент Ирака Абдул Латиф Рашид. В интервью корреспонденту RT Мураду Газдиеву он заявил, что необходимо предоставить палестинскому народу полное право на самоопределение и признать палестинское государство.

00:01 Зидан: Мбаппе превзойдёт всех остальных игроков в истории «Реала» Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал подписание контракта с нападающим Килианом Мбаппе.

23:53 Косачёв: швейцарская конференция по Украине провалилась, ещё не начавшись Швейцарская конференция по Украине провалилась, не начавшись, заявил вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв.

23:50 Сборная Англии проиграла Исландии в последнем матче перед Евро-2024 Сборная Англии на своём поле потерпела поражение от команды Исландии в товарищеском матче.

23:44 Тренер сборной Белоруссии: надо просто принять, что игра России — это класс Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос Феррер прокомментировал поражение от команды России в товарищеском матче.

23:43 Дрон-камикадзе ВСУ застрял в окне дома в Белгородской области ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали село Малиновка Белгородского района Белгородской области, беспилотник застрял в окне частного дома.

23:35 Сафонов назвал слухами задолженность по неуплате алиментов Вратарь сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов отреагировал на информацию о задолженности по неуплате алиментов.

23:33 Бауэр: НАТО не планирует вводить на Украину войска Командование НАТО не планирует вводить на Украину свои войска, сообщил глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.

23:28 Штаб по ликвидации последствий удара по Луганску будет работать круглосуточно Штаб по ликвидации последствий ракетного удара по жилому кварталу в Луганске будет работать круглосуточно.

23:22 Байден уведомил конгресс, что в Европе находятся 80 тысяч военных США В составе войск НАТО в Европе находятся 80 тыс. военнослужащих из США, сообщил президент Джо Байден в уведомлении, направленном в конгресс.

23:20 Зверев обыграл Рууда и вышел в финал «Ролан Гаррос» Немецкий теннисист Александр Зверев пробился в финал Открытого чемпионата Франции 2024 года.

23:15 Гуренко: со стороны белорусов в матче с Россией не хватило смелости, агрессии и куража Бывший футболист сборной Белоруссии Сергей Гуренко оценил игру национальной команды в товарищеском матче с Россией в Минске (0:4).

23:10 Гуренко: россияне в матче с белорусами доминировали, забили красивые мячи и заслуженно победили Бывший футболист сборной Белоруссии Сергей Гуренко поделился впечатлениями от товарищеского матча национальной команды с Россией в Минске (0:4).

23:09 В Москве назвали удары ВСУ по Луганску и Садовому терактами режима Зеленского Москва расценивает удары Украины по Луганску и Садовому 7 июня как террористические акции устрашения, согласованные с НАТО. Такие бессмысленные с военной точки зрения атаки говорят об агонии неонацистского режима Владимира Зеленского, заявили в МИД России.

23:08 Ekstra Bladet: на премьера Дании Фредериксен совершено нападение в Копенгагене На площади Культорверт в Копенгагене на премьер-министра Дании Метте Фредериксен напал мужчина.

22:57 Сафонов — о переходе в ПСЖ: у меня нет никакой информации Вратарь сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал свой возможный переход в «Пари Сен-Жермен».

22:56 Набиуллина: чем больше масштаб льготного кредитования, тем выше ставка ЦБ Чем больше масштаб льготных программ кредитования, тем выше будет ключевая ставка ЦБ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

22:52 Следственный комитет устанавливает причастных к удару ВСУ по селу Садовому Следователи СК России установят лиц, причастных к удару украинской армии по селу Садовому в Херсонской области, где жертвами удара стали 22 человека.

22:43 Число погибших при ударе ВСУ в Садовом увеличилось до 22 Число погибших при ударе украинской армии по селу Садовому увеличилось до 22 человек.

22:41 Карпин сообщил, что Сафонов вместе со сборной вернётся в Россию Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, не было ли у него сомнений ставить в состав голкипера Матвея Сафонова после новостей о неуплате алиментов.

22:40 Госдеп согласовал продажу Дании 84 ракет «воздух — воздух» Госдеп согласовал возможную продажу Дании ракет «воздух — воздух» на $215 млн.

22:39 Сальдо: по Садовому было два удара, корректируемым снарядом и из РСЗО HIMARS Первый удар по магазину в Садовом (Херсонская область) был нанесён управляемым снарядом, следом за ним произошёл удар из РСЗО HIMARS, сообщил губернатор Владимир Сальдо в эфире «России 24».

22:33 Чалов: в матче с Белоруссией играл в щитках Щетинина, фартовые оказались Нападающий сборной России Фёдор Чалов прокомментировал дубль в ворота команды Белоруссии в товарищеском матче.

22:29 В результате обстрела ВСУ в Луганске обесточены десять многоквартирных домов Десять многоквартирных домов обесточены в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ.

22:23 Сальдо: число погибших от удара ВСУ в Херсонской области достигло 21 Число погибших от удара украинской армии по селу Садовому в Херсонской области выросло до 21, сообщает губернатор Владимир Сальдо.

22:17 Бауэр: на саммите в США не будут говорить о сроках вступления Украины в НАТО На саммите НАТО в Вашингтоне не будет приниматься решение о вступлении Украины в альянс, потому что страна воюет, заявил глава военного комитета военного блока адмирал Роб Бауэр.

22:17 Билан исполнил гимн РФ перед матчем сборных России и Белоруссии Певец Дима Билан спел гимн РФ перед товарищеским матчем сборной России по футболу с командой Белоруссии в Минске.

22:16 Гладков: ВСУ атаковали два автомобиля в Белгородской области Украинские военные атаковали два автомобиля в Белгородской области, есть пострадавший, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

22:10 В ЛНР перенесли запланированные на 8 июня культурные мероприятия после удара ВСУ В Луганской Народной Республике перенесли все культурные мероприятия, запланированные на 8 июня, после удара ВСУ по Луганску.

22:08 Белый дом: расширение арсенала США позволит вернуться к диалогу с Россией и КНР Увеличение арсенала США в ядерной сфере позволит вернуться к диалогу о контроле над вооружениями с Россией и КНР. Такое мнение выразил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди.

22:05 Сборная России забила восемь мячей за два матча в 2024 году Сборная России одержала победу над командой Белоруссии в товарищеском матче.