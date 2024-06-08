CBS News об учениях России в Карибском бассейне: это демонстрация недовольства, и никакой прямой угрозы США нет

Учения России в Карибском бассейне станут первыми подобными манёврами с 2019 года, сообщает CBS News. Эти учения, по словам американских официальных лиц, не представляют никакой прямой угрозы США, а являются лишь демонстрацией недовольства Москвы поддержкой, которую Вашингтон оказывает Киеву.

ЛАНА ЗАК, ведущая CBS News: Американские официальные лица заявляют, что Россия в ближайшие недели начнёт воздушные и военно-морские учения. И это будет первый с 2019 года случай, когда Россия проводит воздушные и военно-морские манёвры в Карибском бассейне. Учения, как ожидается, продлятся всё лето, а завершится всё всемирными военно-морскими манёврами, которые пройдут этой осенью.



С нами на связи из Пентагона корреспондент CBS News по вопросам национальной безопасности Дэвид Мартин. Дэвид, прежде всего, что нам известно об этих учениях? Где они проходят? Какие страны в них участвуют?



ДЭВИД МАРТИН, корреспондент CBS News: Правительство Кубы только что объявило о том, что четыре российских военных судна прибудут в Гавану на следующей неделе, 12 июня, и остановятся в порту на пять дней. Так что мы можем ожидать, что эти учения начнутся к концу этого месяца. И мы можем ожидать, что дополнением к этим четырём российским военным кораблям станут российские дальние бомбардировщики, которые совершат патрулирование близ восточного побережья (США. — ИноТВ).



Российские корабли и раньше заходили в кубинские порты. Российские дальние бомбардировщики и раньше летали вдоль восточного побережья. Однако стоит отметить, что это первый за пять лет случай, когда Россия проводит одновременно и то, и другое.



ЛАНА ЗАК: Знаете, Дэвид, когда люди слышат эту новость, некоторые начинают проводить параллели со временами Кеннеди, вспоминая о сферах влияния. Тогда речь шла о российских ракетах на Кубе, а теперь Россия проводит военно-морские и военные учения. Расскажите нам о времени, выбранном для этих манёвров, а также о том, представляют ли они какую-либо угрозу для США.



ДЭВИД МАРТИН: Американские официальные лица говорят, что, с одной стороны, это просто начало летнего сезона учений. Но, по их мнению, это отчасти демонстрация Путиным недовольства из-за американской поддержки Украины и из-за всех учений НАТО, которые проводятся в Европе.



Присутствие четырёх российских кораблей в Карибском бассейне у восточного побережья просто меркнет по сравнению с масштабами учений, которые американские военные проводят в Европе вместе с их союзниками по НАТО. Это ни коим образом не рассматривается как прямая угроза Соединённым Штатам.



Дата публикации 06 июня 2024 года.