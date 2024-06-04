Отпугнуть Россию — Politico рассказал о главной цели размещения войск бундесвера в Литве

Основная задача учений НАТО и размещения западных войск поближе к границе с Россией — дать ей показать, что альянс настроен серьёзно и готов воевать, утверждает Politico. Так, размещение войск бундесвера на территории Литвы издание называет попыткой «отпугнуть» Москву, а сами немецкие военачальники признают, что таким образом готовятся к войне с Россией, которая, по их мнению, начнётся уже через пять лет.

У немецких танков и войск в Литве одна цель — «отпугнуть Россию», пишет Politico. Масштабные учения бундесвера «Grand Quadriga 2024», проходившие в Литве в рамках учений НАТО, завершились в конце мая всего в 15 км от границы с Белоруссией. На полигоне в Пабраде для законодателей, дипломатов и военачальников был устроен зрелищный 1,5-часовой бой с боевой стрельбой. «Послание для VIP-персон было ясным: мы готовимся к России», — утверждает издание.

«Германия держит своё слово», — подводит итоги учений генерал бундесвера Карстен Бройер. «Мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО». По его словам, альянс ожидает, что у России уйдёт пять лет на подготовку к войне с НАТО после украинского конфликта, — это ставит перед Западом задачу подготовиться к боевым действиям к 2029 году.

Именно с этой целью Германией было принято решение о размещении 5000 солдат и членов их семей в Литве к 2027 году. Таким образом НАТО надеется показать «агрессивным соседям», что альянс серьёзен в своих намерениях вступить с ними в войну, объясняет Politico.