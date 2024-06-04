Отпугнуть Россию — Politico рассказал о главной цели размещения войск бундесвера в Литве

01:38
Times of Israel: Нетаньяху не выступит в конгрессе США 13 июня
Информация о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 13 июня выступит перед обеими палатами конгресса США, не соответствует действительности.
01:23
Гаврилов: на Украине действуют 14 американских ДРГ
Москве известно о присутствии на Украине 14 американских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). С таким заявлением выступил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
01:11
ВСУ за сутки 39 раз обстреляли ДНР, погиб мирный житель
Населённые пункты Донецкой Народной Республики за минувшие сутки 39 раз подвергались обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины, один мирный житель погиб.
00:57
Politico: Нетаньяху выступит перед обеими палатами конгресса США 13 июня
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху 13 июня выступит на совместном заседании обеих палат конгресса США.
00:49
Столтенберг уверен, что США продолжат оказывать поддержку Украине при Трампе
Избрание президентом США бывшего американского лидера Дональда Трампа не изменит курса страны на оказание поддержки Украине. Такую точку зрения высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
00:40
Пентагон и Lockheed Martin договорились о производстве РСЗО HIMARS на $1,9 млрд
Контракт на производство реактивных систем залпового огня HIMARS на сумму $1,9 млрд заключили Министерство обороны США и корпорация Lockheed Martin — один из его крупнейших подрядчиков.
00:26
Захарова напомнила о поправках к Конституции США, говоря о ситуации с Риттером
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на ситуацию с экс-офицером разведки ВС США Скоттом Риттером, которого сняли с рейса, не дав вылететь в Россию. Она напомнила американским властям о поправках к Конституции.
00:11
Двое мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Горловки в ДНР
Вооружённые силы Украины обстреляли город Горловку в Донецкой Народной Республике. В результате этого ранения получили двое мирных жителей.
00:01
Депутат Милонов предложил ввести новые льготы для многодетных в отпуске
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить новые льготные тарифы для многодетных семей в период отпусков и летнего отдыха. Копия обращения на имя министра транспорта России Романа Старовойта есть в распоряжении RT.
00:00
Хилл — о Махачеве: очень впечатлён его боями
Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл высказался о победе россиянина Ислама Махачева над американцем Дастином Порье.
23:56
Меркурис: российские войска приближаются к основным центрам снабжения ВСУ
Британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube заявил, что российские войска приближаются к основным центрам снабжения украинских войск.
23:50
На русскоязычную латышку Елену Крейле в Латвии завели третье уголовное дело
На русскоязычную латышку Елену Крейле в Латвии завели третье уголовное дело, рассказал RT её муж Андрей Краснопёров.
23:45
Лавров прибыл в Республику Конго для переговоров
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о прибытии в Республику Конго министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
23:41
Минздрав: число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа достигло 36 479
Число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа достигло 36 479, информирует Министерство здравоохранения анклава.
23:39
Генпрокуратура начала проверку по поводу высказывания футболиста «Рубина» Безрукова
Генеральная прокуратура проведёт проверку касательно высказывания футболиста «Рубина» Руслана Безрукова.
23:31
Володин: поправки о совершенствовании налоговой системы Госдума изучит 20 июня
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты Государственной думы рассмотрят поправки о совершенствовании налоговой системы 20 июня.
23:25
Белый дом: Киев заверил США, что понимает ограничения на удары по России
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что киевские власти якобы заверили американскую сторону, что осознают ограничения на удары по российской территории.
23:18
Селиваненко: победа Андреевой — ступенька вверх для её начинающейся карьеры
Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко высказался о выходе россиянки Мирры Андреевой в 1/4 финала турнира Открытого чемпионата Франции.
23:13
Системы ПВО сбили очередные БПЛА ВСУ над Белгородской областью
Средства ПВО армии России сбили очередные беспилотники ВСУ самолётного типа над Белгородской областью.
23:05
СЭ: экс-игрок «Ливерпуля» Риера мог возглавить «Спартак»
Испанский тренер Альберт Риера мог быть назначен на должность главного тренера «Спартака».
22:59
Хуситы заявили о нанесении удара по военной цели в израильском Эйлате
Представитель йеменских хуситов заявил о нанесении удара по военной цели в израильском Эйлате.
22:55
Карпов: Антон Миранчук может бесплатно перейти в «Зенит»
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук может продолжить карьеру в «Зените».
22:47
Бастрыкин запросил доклад по делу об оскорбившем ветеранов СВО водителе такси
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту противоправных действий таксиста в отношении участников СВО.
22:42
«Матч ТВ»: Николич прибыл в Москву для подписания контракта с ЦСКА
Экс-наставник «Локомотива» Марко Николич может возглавить ЦСКА в ближайшее время.
22:38
Круговой — о причинах своего перевода в «Зенит-2»: Медведев пошёл на принцип
Защитник Данил Круговой объяснил свой перевод в «Зенит-2».
22:30
В Тюмени завели уголовное дело из-за попытки поджога храма
Следственный комитет Тюменской области возбудил уголовное дело в связи с попыткой поджога храма Дмитрия Донского в Тюмени.
22:20
Силы ПВО ВС России сбили шесть снарядов РСЗО «Ольха» в Белгородской области
В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили шесть украинских снарядов РСЗО «Ольха» в Белгородской области.
22:19
Чендлер похвалил Махачева за победу над Порье
Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Майкл Чендлер высказался о победе россиянина Ислама Махачева над американцем Дастином Порье на турнире UFC 302.
22:15
Скотт Риттер рассказал RT детали своего снятия в США с рейса на ПМЭФ-2024
Бывший офицер разведки ВС США Скотт Риттер рассказал RT детали своей высадки с рейса в США, когда он готовился вылететь в Россию на ПМЭФ-2024.
22:10
ВКС России нанесли удары по трём местам базирования боевиков в Сирии
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов заявил, что ВКС России нанесли удары по трём местам базирования боевиков в Сирии.
22:06
В Курганской области ожидаются грозы и усиление ветра
В Курганской области в ближайшие дни ожидаются грозы и усиление ветра.
22:06
Диетолог Журавлёва дала советы по поддержанию правильного кислотно-щелочного баланса
Диетолог Полина Журавлёва рассказала, как поддерживать правильный кислотно-щелочной баланс в организме.
22:06
Врач Теплых рассказал о видах боли
Заведующий отделением анестезиологии-реанимации с палатами реанимации для взрослого населения №1 НМХЦ им. Пирогова Борис Теплых рассказал, какие существуют виды боли.
22:05
Травматолог Птицын рассказал, как выбрать велосипед и ролики
Врач-травматолог Скандинавского центра здоровья Кирилл Птицын дал рекомендации по выбору велосипеда и роликов.
22:05
Специалист Васильев рассказал о способах обезопасить дачный участок от удара молнии
Эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Фёдор Васильев рассказал, как обезопасить дачный участок от грозы.
22:01
Автоэксперт Родионов посоветовал не заправлять полный бак бензина в жару
Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Srevice Никита Родионов заявил, что не стоит заправлять полный бак бензина в жару.
22:01
На фестивале ледоколов в Петербурге побывали 38 тысяч человек
На ежегодном фестивале ледоколов в Санкт-Петербурге побывали 38,4 тыс. человек, что на 28% больше, чем годом ранее.
22:01
В санаториях Подмосковья отдохнули 10 тысяч льготников с начала года
В санаториях Московской области с начала года отдохнули около 10 тыс. льготников, заявила первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.
22:00
В Петербурге открылась смотровая площадка «Ленфильма»
В Санкт-Петербурге на крыше десятого корпуса киностудии «Ленфильм» открылась смотровая площадка.
22:00
Джокович одержал победу над Серундоло в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Сербский теннисит Новак Джокович пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.
21:58
Скотта Риттера сняли в США с самолёта, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ-2024
Бывшего офицера разведки ВС США Скотта Риттера сняли в Соединённых Штатах с самолёта, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ-2024.
21:55
На стенде Ставрополья на выставке «Россия» побывали более 3 млн человек
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о более 3 млн человек, посетивших стенд региона на выставке «Россия».
21:54
Лидеры G7 заявили, что поддерживают сделку Байдена по сектору Газа
Лидеры G7 в совместном заявлении выразили поддержку сделке по сектору Газа, озвученной президентом США Джо Байденом.
21:54
Андреева: есть немного давления из-за того, что осталась единственной из России на «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о давлении на «Ролан Гаррос».
21:54
В Подмосковье отремонтируют 614 дворов до конца года
В Министерстве содержания территорий и государственного жилищного надзора Московской области заявили о планах по ремонту 614 дворов до конца года.
21:53
В Тюменской области продлили запрет на посещение лесов до 26 июня
В Тюменской области до 26 июня продлили особый противопожарный режим и запрет на пребывание граждан в лесах.
21:53
В Подмосковье ОГЭ сдали более 92 тысяч девятиклассников
В Министерстве образования Московской области рассказали о 92,1 тыс. девятиклассников, сдавших основной государственный экзамен (ОГЭ) по русскому языку.
21:53
Финалистами московского чемпионата «Абилимпикс-2024» стали 930 человек
Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что финалистами Х юбилейного Московского чемпионата «Абилимпикс-2024» стали 930 горожан.
21:53
На юге Москвы реорганизуют участок по программе КРТ
В Южном округе Москвы в Нагатино-Садовниках реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
21:52
Травматолог Семиченков дал советы по тренировкам в спортзале
Врач высшей категории, ортопед, травматолог, основатель медицинского центра «Кипарис» Павел Семиченков дал рекомендации по тренировкам в спортзале.