Times: предполагаемая российская подлодка у берегов Ирландии напугала союзников по НАТО

Самолёты военно-воздушных сил трёх стран — Франции, Великобритании и Норвегии — приняли участие в поисках предполагаемой российской подводной лодки у западного побережья Ирландии, пишет The Times. Как отмечает издание, союзники по НАТО опасались за сохранность проходящих там газопровода Корриб, а также важного подводного кабеля.
Вооружённые силы трёх стран НАТО приняли участие в поисках предполагаемой российской подводной лодки у западного побережья Ирландии, сообщает The Times. По данным издания, французский самолёт Bréguet 1150 Atlantic патрулировал окрестности графства Клэр, прежде чем Великобритания и Норвегия направили самолёт Boeing Poseidon P-8, который специализируется на поиске подводных лодок.
Российские ударные подводные лодки часто находятся в международных водах у берегов Ирландии, но на этот раз их местоположение вызвало обеспокоенность на самом высоком уровне в вооружённых силах Великобритании и среди их европейских союзников. Дело в том, что в этом районе проходит газопровод Корриб, а также важный подводный кабель. Их сохранность вызвала опасения на фоне предупреждений европейских спецслужб о том, что Россия готовит диверсионные акты в странах ЕС перед выборами в Европейский парламент, которые состоятся уже на следующей неделе.
В ответ на просьбу о комментарии в Североатлантическом альянсе заявили, что активность российских подводных лодок в Атлантике возросла. «Силы НАТО регулярно отслеживают российские корабли и подводные лодки вблизи вод союзников», — отметили в альянсе, добавив, что они, в свою очередь, значительно усилили морское патрулирование и наблюдательные полёты, в том числе вблизи важнейших объектов морской инфраструктуры.
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