NewsNation: США пока ещё опережают Китай в плане подлодок — но Пекин всеми силами преодолевает отрыв

Хотя Соединённые Штаты по-прежнему опережают КНР в сфере технологий для подводного флота, Поднебесная в последнее время предпринимает самые активные шаги для того, чтобы догнать Америку, сообщает NewsNation. По информации канала, американцев в первую очередь беспокоят новейшие разработки Пекина в области шумоподавления и обнаружения вражеских подлодок.

Соединённые Штаты многие десятилетия сохраняли статус доминирующей в мире морской державы — и не теряют его по сей день. Однако новые технологические разработки помогают кое-кому нас нагнать — или хотя бы попытаться это сделать.

Речь мы ведём сейчас о Китае. С подробностями о его прорывах в технологиях, применяющихся на подлодках — Эмили Финн. Эмили?

ЭМИЛИ ФИНН, NewsNation: Эдриен, об этих достижениях Китая в плане технологий для подлодок американская военная разведка осведомлена — и теперь она бьёт тревогу по поводу того, как у нас дома обстоят дела с темпами производства и какими они должны быть, чтобы мы смогли сохранить своё преимущество.





Хотя у США сейчас куда больше атомных торпедных подлодок, чем у Китая, создание в КНР новых производственных мощностей, а также модернизация технологий обнаружения подлодок всё же тревожит чиновников Минобороны США, особенно в связи с отслеживанием потенциальных военных угроз для Тайваня.





Сравним же потенциал двух стран в плане подлодок. В настоящий момент на вооружении США стоят 49 атомных торпедных подлодок, а у Китая таких имеется шесть. Новейшие разработки американцев на целое поколение опережают китайские — у США лучше и системы шумоподавления, и оружейные комплексы. Однако китайские подлодки были гораздо более шумными и легкообнаружимыми в прошлом — а вот уже в этом году Китай провёл испытания атомной торпедной подлодки с усовершенствованной силовой установкой, которая потенциально может ускользать от американских приборов обнаружения.





Хотя вероятность того, что Китай в ближайшее время догонит США в плане боевых подлодок, невысока, КНР вот уже некоторое время наращивает усилия по модернизации гидроакустических систем — включая так называемую великую подводную стену, предназначенную для обнаружения подлодок. Кроме того, активизируется и воздушное патрулирование.





Как полагает подполковник Дэрин Гоб, все эти новшества — лишь очередной пример того, как Китай ворует у нас технологии, а настоящая угроза заключается в том, что Пекин укрепляет свои альянсы.

ПОДПОЛКОВНИК ДЭРИН ГОБ, исполнительный директор Restore-Liberty.org: Достоинство, если можно так выразиться, того, что Китай похищает у нас все данные и сам ими пользуется для создания своих дешёвых копий, заключается в том, что так мы точно знаем, что они применяют — знаем, где у них всё хорошо, а где не очень. А что меня действительно тревожит, так это то, что ось Китай — Россия — Иран и их союзники могут закрыть важные судоходные пути вроде Суэцкого канала.





ЭМИЛИ ФИНН: В ВМС США подчёркивают, что одной из главных задач флота в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет дальнейшее отслеживание таких модернизированных подлодок и комплексов обнаружения. Эдриен? Ник?

Эмили, вы сейчас дали ответ на очень многие вопросы по поводу того, почему же администрация Байдена прекратила часть технологического обмена с Китаем. Большое вам спасибо!

Дата выхода в эфир 22 ноября 2023 года.