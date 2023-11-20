Washington Post: гонка ядерных вооружений между Россией, США и Китаем уже началась

Новая гонка ядерных вооружений уже идёт полным ходом, пишет The Washington Post. Россия и США модернизируют свои стратегические вооружения — более того, теперь появился новый фактор в лице Китая, который усиленно стремится их догнать. Если первая ядерная гонка привела к сложным двусторонним переговорам, то новая будет трёхсторонней и мучительно трудной, а концепция сдерживания станет ещё более непредсказуемой и страшной, чем во времена холодной войны.

Мир вступает в опасную гонку ядерных вооружений, подобной которой не было со времён создания первой атомной бомбы, но она необязательно должна закончиться катастрофой, пишет The Washington Post. Договора о контроле над ядерными вооружениями, поддающиеся проверке и имеющие обязательную силу, направленные на ограничение или сокращение запасов и предотвращение просчётов и ошибок, могут привести к большей стабильности. Для этого потребуется политическая воля лидеров США, России и Китая, которой сегодня не наблюдается.

Новым фактором является Китай, который стремится в ближайшее десятилетие сравняться по ядерному арсеналу с США и Россией. Если первая гонка вооружений привела к двустороннему торгу, часто со стратегическим маневрированием, как в шахматах, то новая будет трёхсторонней и мучительно трудной. Концепция сдерживания с помощью оружия — сохранение реальной ядерной угрозы, чтобы удержать других от нападения, — будет ещё более непредсказуемой и страшной, чем во времена холодной войны, подчёркивает издание.

Почему это важно? Ядерное оружие способно уничтожить общество: ядерный огонь мощнее в 10—100 млн раз, чем химический огонь в обычных взрывчатых веществах. Хотя ядерное оружие не применялось в боевых действиях со времён Второй мировой войны, риски были значительными: по крайней мере 8 стран, обладающих ядерным оружием, провели 2056 испытаний ядерного оружия под землёй и в воздухе, а также десятки ложных тревог и близких к ним случаев. Опасность недоразумений и просчётов возрастает, когда ядерное оружие находится в состоянии готовности к пуску, как это происходит сегодня в США и России. Более того, Россия неоднократно угрожала применить ядерное оружие в ходе войны против Украины, показыва я, что даже в случае неприменения ядерного оружия оно может играть огромную роль в принуждении и конфликтах.

Новая гонка вооружений уже идёт полным ходом, отмечает The Washington Post. Комиссия конгресса по стратегической перспективе США недавно пришла к выводу: «Китай наращивает ядерные силы в таких масштабах и темпах, каких не было со времён гонки ядерных вооружений между США и СССР, завершившейся в конце 1980-х годов». Считается, что Китай, который ещё несколько лет назад имел около 200 ядерных боеголовок, теперь имеет более 500 и стремится к 2030 году иметь более 1000 боеголовок по сравнению с 1550 боеголовками, развёрнутыми в США и России.

Китай также создал зарождающуюся триаду стратегических средств «земля — море — воздух», как это сделали США и Россия. Ожидается, что ракеты наземного базирования будут находиться в состоянии повышенной готовности. Пекин инвестирует в противоспутниковое и гиперзвуковое оружие. Усилия Китая «превосходят предыдущие попытки как по масштабам, так и по сложности», говорится в последнем ежегодном обзоре военной мощи Китая, подготовленном Пентагоном.

Россия, на которую давит конфликт на Украине, экспериментирует с крылатой ракетой с ядерным зарядом, способной пролететь тысячи километров. Соединённые Штаты также находятся в стадии модернизации стратегического вооружения: на горизонте маячат новые бомбардировщики, ракеты и подводные лодки. Комиссия по определению структуры вооружений отметила, что сейчас США распространяют зонтик ядерного сдерживания на более чем 30 официальных союзников, на долю которых приходится треть мировой экономики, и сохранение этих союзов и надёжного сдерживания будет иметь ключевое значение в эпоху конфронтации с авторитарными Россией и Китаем.

Замедлить новую гонку вооружений практически невозможно, подчёркивает издание. Предыдущие договора о контроле над вооружениями прекратили своё действие или были ослаблены, за исключением нового договора СНВ, и сомнительно, что удастся договориться о его преемнике, когда срок его действия истечёт в 2026 году. Как недавно отметил Консультативный совет по международной безопасности при Госдепартаменте, глубокая неопределённость в отношении намерений и сроков Китая срывает любые попытки достичь численного соглашения с Россией. И это лишь верхняя часть айсберга сложностей в потенциальных трёхсторонних переговорах.

После долгого отказа даже обсуждать ограничения на ядерные вооружения Китай 6 ноября направил в Вашингтон для переговоров представителя по контролю над вооружениями. Это уже хоть какая-то возможность, и США следует предпринять целенаправленные усилия, чтобы расширить её. На первых порах путь к прогрессу может состоять из «маленьких шагов» с упором на снижение рисков и прозрачность. Роуз Готтемюллер, которая была главным представителем США на переговорах с Россией по новому договору СНВ, предложила США начать с переговоров с Китаем и Россией об ограничении ракет средней дальности, поскольку китайцы имеют равные возможности как с США, так и с Россией и поэтому могут быть заинтересованы во взаимном ограничении.

Дипломатия остановила гонку ядерных вооружений в 1980-х годах во многом благодаря тому, что у двух политических лидеров — Рональда Рейгана и Михаила Горбачева — хватило для этого дальновидности. Сейчас наличие такой воли в дефиците, отмечает The Washington Post. Но было бы разумно искать скромные возможности для подготовки к заключению договоров в будущем. Безудержная гонка вооружений будет дорогостоящей, рискованной и ещё более умопомрачительной, чем трёхсторонние переговоры по её прекращению, заключает издание.