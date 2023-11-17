Макговерн: желание Байдена «до конца» поддерживать Украину может привести к ядерной войне

Украина уже проиграла войну и потеряла поддержку в конгрессе, а НАТО разваливается на части, рассуждает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works. Но вера президента США в свою исключительность может привести к решению о применении ядерного оружия со стороны США. Россия этого делать не будет, ведь она побеждает.

РЭЙ МАКГОВЕРН, бывший аналитик ЦРУ: Поверьте мне на слово: у Украины не осталось боеприпасов. У Украины не осталось людей. У Украины нет поддержки в конгрессе. Поляки и словаки больше не будут оказывать Украине военную помощь. НАТО разваливается.

Что Байден собирается делать с этим через год, в год выборов? На месте господина Путина я бы очень волновался по этому поводу. Потому что, знаете, у Байдена есть эта незаменимая и исключительное позиция, и одна из причин, по которой я верю, что он действительно так думает, заключается в том, что его неоднократно ловили на том, что он говорит это в частном порядке близким друзьям или людям, которые устраивают небольшие ужины после его выступлений и так далее. Он говорит то же самое. В этом смысле он троглодит.

Поэтому что мы будем делать, если он решит, что моё божественное право — это убедиться, что мы ничего не потеряем, что мы будем поддерживать Украину так долго, как только сможем. И самое худшее, что произойдёт, что я бы считал самым худшим, — это то, что США будут искушены применить небольшое ядерное оружие, но не русские. Русские не проигрывают. Им не нужно делать что-то подобное. Они никак не могут проиграть.

Знаете, в очень гипотетическом ключе, их бывший президент Медведев сказал: «Американцы должны молиться, чтобы мы не проиграли, должны молиться, чтобы мы не проиграли на Украине». Почему? Потому что тогда и только тогда мы будем вынуждены применить ядерное оружие, если вы начнёте отрезать части нашей страны. Поэтому, пожалуйста, молитесь, чтобы мы не проиграли, потому что это то, что мы сделаем в таком случае.



Дата выхода в эфир 17 ноября 2023 года.