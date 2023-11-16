Экс-помощник министра финансов США: Украина проиграла — теперь США будут пытаться вредить России через Сирию

С Украиной покончено, она была нужна только для того, чтобы через неё создавать проблемы для России, заявляет бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue works. Киев проиграл, они потеряли армию и полученное вооружение. Теперь Соединённые Штаты переключат своё внимание на Ближний Восток и попытаются оттуда создавать проблемы для России.

Давайте переключимся на войну на Украине. Является ли дело Украины мёртвым для внешней политики США? Как они видят украинскую войну? Украинский конфликт сейчас?

ПОЛ КРЕЙГ РОБЕРТС, бывший помощник министра финансов США по экономической политике: Что ж, всё закончилось. Украина была волной, создающей проблемы для России, понимаете? И она схлынула. Украинцы опустошены. У них не осталось никакой армии. Всё оружие, которое мы им прислали, не помогло, и воевать некому.

Но теперь неоконсерваторы видят гораздо больше возможностей доставить России неприятности. Ближний Восток, Сирия, где у России есть свои обязательства.

Если США и Израиль смогут выбить Иран, то появится возможность переправить террористов в Центральную Азию, в саму Россию. Могут возникнуть всевозможные, постоянные проблемы для России. Так что это большая возможность для неоконсерваторов создать трудности для России, чем когда-либо была Украина.

Но, как бы то ни было, с Украиной покончено. С этим покончено. С ними покончено. Они ничего не могут сделать. Они просто проиграли. Половина населения покинула страну. Армии обескровлены. Они говорят, знаете ли, о попытке призвать людей, чтобы они шли воевать. Но знаете, с этим уже покончено.

Теперь внимание сосредоточено на том, где они действительно могут доставить России неприятности, и большие. И можно подумать, что Россия знает об этом, а если так, то как долго она будет это терпеть? Так что ситуация опасная. Попросту опасная.

Дата выхода в эфир 16 ноября 2023 года.