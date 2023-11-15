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«Будет плохо»: на Украине рассказали о грядущей демографической катастрофе

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По прогнозам украинского Института демографии и социальных исследований, население Украины к 2033 году может составить от 26 млн до 35 млн человек. Как пишут «Вести», по словам директора института Эллы Либановой, ситуация в стране «будет значительно хуже, чем кто-то может себе представить».
«Будет плохо»: на Украине рассказали о грядущей демографической катастрофе
AP
Население Украины в 2033 году может составить от 26 млн до 35 млн человек. Как пишут «Вести», об этом заявила директор украинского Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова.
 
«Будет плохо. Значительно хуже, чем кто-то может себе представить. Вариация прогноза на 2033 год, на 10 лет мы делали,  от 26 до 35 миллионов в границах 1991 года. Всё плохо, очень плохо», — заявила Либанова.
 
Она подчеркнула, что о возвращении к показателю 45 млн украинцев не может быть и речи. По словам Либановой, «это долгий разговор о потенциале демографического роста, о старом населении, о потерях из-за низкой рождаемости, о потерях из-за слишком высокой преждевременной смертности, особенно мужчин». Также к этому добавилась миграция, которая на сегодня превратилась в главный драйвер демографической динамики, отметила она.
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источник
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