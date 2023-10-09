Focus: Украину ждёт тяжёлый демографический спад — и дело не только в боевых действиях

Украина переживает сейчас серьёзнейший демографический кризис, который начался ещё несколько лет назад, сообщает Focus. По сравнению с 2021 годом в первой половине 2023 года рождаемость в стране сократилась на 28%. Всему виной боевые действия и массовая миграция женской части населения. И даже после окончания военного конфликта ожидать быстрого улучшения ситуации не приходится, считают эксперты.

В первой половине 2023 года на Украине родилось около 93 500 детей, сообщает Focus. Это на 28% меньше, чем за тот же период времени в 2021 году. К демографическому кризису привели боевые действия и миграция из страны большой части женского населения. По худшим прогнозам, через 10 лет на территории государства будет проживать не 37 млн человек, а 26 млн.

При этом негативный тренд наблюдался ещё до начала вооружённого конфликта, продолжает немецкое издание. К большой смертности среди населения привела пандемия коронавируса. Тогда многие семьи не спешили заводить детей и ждали, когда ситуация нормализуется.

Но начались боевые действия, и она только ухудшилась. И продолжает ухудшаться. По сравнению с 2022 годом в первой половине 2023 года рождаемость сократилась ещё на 9%. Эксперты также считают, что особых улучшений после окончания конфликта ожидать не стоит. В стране будет разрушена инфраструктура, будут проблемы с жильём и работой. К тому же многие украинцы могут не решиться заводить детей из-за психологической травмы, которую нанесли им боевые действия.

Из-за СВО Украину уже покинули 6,2 млн граждан. В основном это женщины трудоспособного возраста с детьми. И многие из них вряд ли вернутся, так как конфликт всё ещё продолжается. И чем дольше он будет продолжаться, тем больше будет тех, кто предпочтёт остаться за границей, в том числе и потому, что зарплаты там выше. Специалисты предполагают, что из-за этого в будущем на Украине в опеределённых возрастных категориях будет гораздо больше мужчин, чем женщин.