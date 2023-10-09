Focus: Украину ждёт тяжёлый демографический спад — и дело не только в боевых действиях
Из-за СВО Украину уже покинули 6,2 млн граждан. В основном это женщины трудоспособного возраста с детьми. И многие из них вряд ли вернутся, так как конфликт всё ещё продолжается. И чем дольше он будет продолжаться, тем больше будет тех, кто предпочтёт остаться за границей, в том числе и потому, что зарплаты там выше. Специалисты предполагают, что из-за этого в будущем на Украине в опеределённых возрастных категориях будет гораздо больше мужчин, чем женщин.
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