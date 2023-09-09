BFM TV: рождаемость во Франции упала до рекордного за 30 лет уровня

Франция переживает кризис рождаемости: число новорожденных сократилось до уровня 1990-х годов, пишет BFM TV. При этом в целом коэффициент рождаемости по стране выше, чем в других европейских странах: 1,84 против 1,53, притом что для воспроизводства населения необходимо не менее 2,05.

В первой половине 2023 года Франция столкнулась с кризисом рождаемости, сообщает BFM TV. По данным Национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE), в среднем в июле каждый день на свет появлялось по 1907 детей, что на 8,6% меньше, чем в прошлом году. В организации подчёркивают, что сокращение числа новорождённых продолжается уже 13-й месяц подряд. Такая низкая рождаемость стала рекордной за 30 лет.

Как рассказывает французский телеканал, значительное уменьшение количества новорождённых наблюдается во всех регионах страны. Исключение составляет Французская Гвиана, где в июле 2023 года зарегистрировали небольшой годовой прирост (+0,5%): там рождается так мало детей, что даже пара-тройка дополнительных могут иметь большое значение. Среди остальных регионов больше ниже всего этот показатель в Новой Аквитании (-9,4%), затем идут Овернь-Рона-Альпы и Окситания (-8,6%). В Парижском регионе такая тенденция прослеживается не так ярко: число новорождённых сократилось на 5,2%.

Несмотря на снижение рождаемости, Франция по-прежнему находится в более выгодном положении, чем её соседи. Об этом рассказала в интервью France Inter сотрудница INSEE Хлоя Таван. «Рождаемость во Франции остаётся на относительно высоком уровне, — подчеркнула она. — С 2012 года Франция стала самой плодовитой страной Европы». Согласно статистике за 2021 год, в среднем на каждую француженку приходилось по 1,84 ребёнка, тогда как в среднем по Европе этот показатель составляет 1,53. При этом для воспроизводства населения коэффициент рождаемости должен достигать 2,05.

Как пишет в заключение BFM TV, причин для снижения рождаемости во Франции много. Среди основных телеканал называет жизненную нестабильность, изменения климата, а также проблемы с государственной политикой по поддержке семей.