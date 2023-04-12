CBS News: китаянки всё чаще выбирают карьеру вместо семьи и детей

Хотя правительство Китая официально отменило ограничения на рождаемость ещё в 2021 году, супружеские пары по-прежнему заводят меньше детей. По мнению экспертов, это связано с экономическими сложностями и с тем, что женщины зачастую сейчас предпочитают сосредоточиться на своей карьере и достижении личных целей, а не создавать семью, сообщает CBS News.

Как свидетельствует статистика, Китай сталкивается со всё более серьёзным демографическим кризисом. И это отчасти происходит из-за того, что всё больше женщин там предпочитают сосредоточиться на своей карьере, а не создавать семью и рожать детей, сообщает CBS News.



Хотя в 2016 году китайские власти отменили действовавшую прежде политику «одного ребёнка» в семье, а в 2021 году полностью сняли ограничения по рождаемости, в семьях по-прежнему рождается не так много детей, отмечается в статье. В результате в 2022 году, по данным Национального бюро статистики Китая, общая численность населения в стране сократилась с 1,413 до 1,412 млрд человек. Впервые с 1960 года естественный прирост населения в Китае показал отрицательное значение.



По мнению экспертов, Китай переживает демографический кризис в том числе и из-за того, что в настоящее время всё больше женщин предпочитают сосредоточиться на достижении карьерных целей и личном росте вместо того, чтобы создавать семью и обзаводиться детьми. Современные супружеские пары рожают меньше детей или предпочитают не иметь их вообще, рассказала в интервью CNBC News Му Чжэн, доцент кафедры социологии и антропологии в Национальном университетк Сингапура.



По её словам, многие по-прежнему ощущают на себе негативные последствия пандемии COVID-19, что вызывает общее чувство неуверенности в будущем. «Есть чувство беспомощности, которое мешает многим женщинам захотеть иметь детей», — отметила эксперт в интервью CNBC. Она также пояснила, что рост стоимости жизни также удерживает многих китайцев от желания расширять свою семью.



В Китае сейчас насчитывается больше работающих матерей по сравнению со странами Запада, рассказал в интервью CNBC независимый экономист Энди Се. «В Китае у них есть желание сделать карьеру, а стать матерью-домохозяйкой никогда не было целью. Большинство женщин это даже не рассматривают», — подчеркнул Се.



По его словам, по мере того как всё больше женщин получают более высокую квалификацию и поднимаются по служебной лестнице, они ожидают, что их мужья также будут больше зарабатывать. По данным Statista, в 2020 году почти 42% от общего числа зачисленных в докторантуру в Китае составляли женщины, а в магистратуру при этом поступило значительно больше женщин, чем мужчин.



Мужчинам приходится всё тяжелее, поскольку женщины требуют от них большего финансового обеспечения, пояснил Се. И в свою очередь, многие также не хотят создавать семью, отмечает эксперт: «Раньше людей критиковали за то, что они одинокие, однако теперь такой стигматизации в обществе больше нет».



«Многие женщины не хотят выходить замуж, потому что тогда на них ложатся все обязанности по дому и присмотру за детьми», — рассказала в интервью CNBC 31-летняя Авен из Шэньчжэня, которая занимается дизайном. По её словам, она настолько устаёт на работе, пытаясь сделать себе карьеру, что даже не представляет, чтобы ещё завести семью и детей, тем более что в Китае мужья часто не занимаются воспитанием и всё бремя полностью ложится на матерей.



Некоторые китайские компании пытаются стимулировать рождаемость, выделяя дополнительное обеспечение и субсидии своим сотрудникам — в том числе и для заморозки яйцеклеток, чтобы молодые женщины могли сосредоточиться на карьере и завести здоровое потомство в более позднем возрасте. Однако сложность заключается в том, что, согласно китайским законам, женщины, которые хотят заморозить свои яйцеклетки, должны быть замужем, поясняется в статье.



Между тем по статистике, в 2021 году в стране заключили брак 7,64 млн пар — это заметно меньше, чем было в 2020 году, когда число браков превысило 8,14 млн. Кроме того, женщины, которые разводятся после рождения детей, сталкиваются с общественным неодобрением и вынуждены прикладывать массу усилий, чтобы воспитать ребёнка в одиночку, продолжая работать, отмечает CNBC News.



В начале этого года власти юго-западной китайской провинции Сычуань объявили, что не состоящие в браке жители при рождении детей могут пользоваться теми же преимуществами, что и супружеские пары. Они надеются, что это поможет повысить уровень рождаемости в стране, говорится в статье.

Ещё одна проблема заключается в том, что довольно высокие цены на недвижимость в Китае также мешают многим парам, которые хотели бы создать семью, отметил экономист Энди Се. «Чтобы брак стал более желанным, стоимость жилья должна снизиться как минимум на 50 процентов», — считает эксперт.