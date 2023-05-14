Le Figaro: «французы потеряли доверие» — демограф объяснил падение рождаемости провалом семейной политики

Исторически низкая рождаемость во Франции напрямую связана с ухудшением семейной политики в последние десятилетия, высказал свою точку зрения на страницах Le Figaro демограф Жерар-Франсуа Дюмон. По его словам, после 2014 года правительство своими ненужными реформами разрушило слаженно работавшую систему, а теперь французы не доверяют государству и его гарантиям поддержки семьи после рождения ребёнка.

В марте 2023 года Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (INSEE) зарегистрировал исторически низкую рождаемость со времён Второй мировой войны, пишет Le Figaro. Демограф Жерар-Франсуа Дюмон, профессор университета Париж IV Сорбонна, не видит в этом ничего удивительного: в интервью изданию он напомнил, что ещё в 2014 году, когда правительство объявило о сокращении своей семейной политики, он предсказывал снижение рождаемости.

При этом имелось несколько причин надеяться, что после периода пандемии этот показатель вырастет. Во-первых, в 2022 году увеличилось число браков, что давало повод предсказать всплеск рождаемости через несколько месяцев. Также Дюмон указывает на возобновление программы по воссоединению семей мигрантов, которая частично была поставлена на паузу во время коронавируса. В связи с этим эксперт напоминает, что статистика INSEE учитывает общее число новорождённых на материковой Франции, а не только в семьях французов. Ещё одним фактором стало снижение уровня безработицы и менее тяжёлая экономическая ситуация, чем можно было опасаться (до того как повлиял украинский конфликт). К тому же развитие удалённой работы могло стимулировать пары заводить детей, потому что удавалось легче совместить семейную и профессиональную жизнь. Наконец, несколько тысяч новорождённых появились на свет благодаря структурным изменениям: закон 2021 года расширил возможности искусственного оплодотворения на одиноких женщин и женщин, состоящих в однополых отношениях.

Однако на самом деле, утверждает Дюмон, снижение уровня рождаемости напрямую связано с ухудшением семейной политики в последнее десятилетие. В 2014 году во Франции пересмотрели основополагающие принципы, которых придерживались все мировые правительства с конца 1930-х годов. В результате детские пособия перестали выплачивать всем без исключения семьям, чему способствовала реформа отпуска по уходу за ребёнком, поощрявшая отцов брать перерыв на работе. В то же время мэрии предпочитают не распространяться о том, что правительство значительно уменьшило финансовые дотации регионам, так что им пришлось резко сократить бюджет на ясли и другие заведения для детей. К этому специалист добавляет неудачные решения в вопросе жилья, которого строят недостаточно. Такая ситуация всё чаще рушит планы пар, которые планируют увеличить свою семью.

До 2014 года семейная политика не была идеальной, но она отвечала запросам французов, и число новорожденных было удовлетворительным, рассказывает Жерар-Франсуа Дюмон. Средний показатель рождаемости по стране на четверть превышал средний европейский показатель. «Наша семейная политика вызывала зависть у других, а мы её разрушили!» — возмущается демограф. Он сравнивает такую специфическую для Франции ситуацию с сокращением АЭС, которые, однако, были источником недорогого электричества и работали без перебоев.

Дюмон замечает, что решение завести ребёнка оказывает долгосрочное влияние, поэтому предполагает гарантию длительного сопровождения, тогда как «французы потеряли доверие» к государству. Такое сопровождение всё чаще ухудшается из-за мер, которые могут казаться помогающими, но на самом деле они оказывают разрушительное действие. Примером служит национализация жилищного налога, которая главным образом выгодна богатым французам без детей, потому что раньше семьям удавалось получить налоговую скидку по месту жительства в зависимости от числа детей. Вместе с реформой пособия на воспитание ребёнка такие меры сильно ударили по семьям среднего и низкого достатка.

В заключение собеседник Le Figaro отмечает, что правительство так поступает из «идеологических соображений». По его словам, политики посчитали, что нужно заниматься только поддержкой социальной политики. При этом они забыли, что семейная политика другого порядка, потому что затрагивает вопрос солидарности между поколениями. К тому же Минфин постоянно ищет, где бы сэкономить: реформа 2014 года позволила за счёт семей сократить расходы на несколько миллиардов. «Мы говорим об «экономии», но надо вспомнить, что семейная политика — это всегда инвестиции», — подчёркивает Жерар-Франсуа Дюмон.