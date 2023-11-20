Sun: британская атомная подлодка едва не утонула из-за неисправности

Неисправный глубиномер на атомной подводной лодке ВМС Великобритании чуть не привёл к «худшей катастрофе» в Королевском флоте со времён Второй мировой войны, пишет The Sun. Издание отмечает, что в таком случае пришлось бы проводить «кошмарную» спасательную операцию по подъёму сверхсекретного корабля с ядерным реактором, пока туда не добрались русские.

В Атлантическом океане из-за неисправного глубиномера едва не утонула атомная подводная лодка ВМС Великобритании с ядерными ракетами Судного дня «Трайдент-2» и экипажем в 140 человек, сообщает The Sun. Отмечается, что такая катастрофа «вынудила бы проводить кошмарную спасательную операцию по подъёму сверхсекретного корабля и его ядерного реактора до того, как туда доберутся русские».

Как рассказывает издание, субмарина типа Vanguard готовилась к патрулированию, когда перестали работать приборы, указывающие на её глубину. В результате команда сочла, что судно находится в горизонтальном положении, хотя оно продолжало погружаться. Подлодка уже вошла в «опасную зону», когда инженеры в кормовом отсеке заметили показания второго датчика и забили тревогу. Благодаря этому в последнюю минуту удалось избежать «худшей катастрофы» в Королевском флоте со времён Второй мировой войны.

Анонимный источник объяснил британскому таблоиду, что в обязанности инженеров не входит контроль за погружением судна, однако «они увидели, как глубоко опустились, и поняли, что что-то не так». Технически на такой глубине подлодка ещё может функционировать, но весь экипаж должен находиться на боевом посту. Предаварийная ситуация показала, что системы безопасности субмарины работают: если одна откажет, можно полагаться на другую.

Высшее руководство начало срочную проверку безопасности судна, однако инсайдеры подчёркивают, что она не мешает мерам по ядерному сдерживанию. Великобритания располагает четырьмя подводными лодками класса Vanguard, однако в данный момент используются лишь две из них. С 1969 года по крайней мере одна подлодка Королевских ВМС с ядерными ракетами постоянно находилась на дежурстве, чтобы ответить в случае нападения Судного дня, пишет The Sun.