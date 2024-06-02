Der Spiegel: Бербок заявила о возможном участии бундесвера в защите сектора Газа

По словам министра иностранных дел Германии, вооружённые силы её страны могут принять участие в защите сектора Газа, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Если сейчас необходимо не просто восстановление, а международные силы, которые гарантируют достижение мира на Ближнем Востоке, это общая миссия, и Германия её поддержит. О деталях Бербок не распространялась — они ещё не обсуждались.

Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила о возможном участии Германии в защите сектора Газа, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. «Так же, как мы дали понять Украине, что выступаем за её свободу и мир, я считаю, что это относится и к Ближнему Востоку. Если сейчас необходимо не просто восстановление, а международные силы защиты, которые гарантируют, что мы, наконец, достигнем мира на Ближнем Востоке, то это тоже наша общая миссия», — заявила глава внешнеполитического ведомства Германии на конференции партии зелёных в Потсдаме.

По словам Бербок, гуманитарное перемирие в Газе вполне возможно. Оно должно включать в себя прекращение атак ХАМАС, освобождение израильских заложников и вывод израильских войск из Газы. Она упомянула о возможности создания сил защиты в связи со сложившейся ситуацией: «Потому что я считаю, что сейчас самое время подчеркнуть то, что мы уже обсуждали с другими: мы несём ответственность — но без деталей, мы их ещё даже не обсуждали».

По словам Бербок, за последние сутки был подготовлен новый трёхфазный план, за которым стоит Германия. Заложники будут освобождены, ХАМАС прекратит обстрелы, и тогда израильская армия сможет постепенно уйти. «И если для прекращения огня и установления мира потребуется дальнейший вклад в обеспечение безопасности и восстановление, то для меня очевидно, что наша страна также примет в этом участие», — заявила Бербок.

В Потсдаме она объяснила, как много Германия должна своим европейским соседям, Евросоюзу и бывшим противникам во Второй мировой войне: «То, что мы можем жить свободно и в мире в сердце Европы, объясняется тем, что другие были рядом с нами». В середине мая Бербок всё ещё с осторожностью относилась к призыву Лиги арабских государств о создании сил ООН по защите сектора Газа. Она подчеркнула, что для этого сначала необходимо прекращение огня по гуманитарным соображениям.