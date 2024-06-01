Французский историк: украинский кризис обнажил несостоятельность Запада

Неожиданностью украинского конфликта стала промышленная, материальная и экономическая несостоятельность Запада, в том числе США, — об этом, как сообщает El Mundo, пишет в своей новой книге французский историк Эммануэль Тодд. При этом, по его словам, устойчивость российской экономики была обеспечена скрытым и явным стремлением большей части мира покончить с господством Запада.

Французский антрополог, демограф и историк Эммануэль Тодд, который в своё время предсказал распад СССР, в своей новой книге «Поражение Запада» пишет, что западные лидеры, ослеплённые своей собственной идеологией, недооценили Россию, сообщает El Mundo.



По его мнению, главный вывод из украинского конфликта «состоит в том, что у Запада есть проблемы с восприятием реальности, особенно со стороны тех, кто нами управляет».



Основной тезис книги Тодда гласит, что Запад находится в упадке.



«Когда началось украинское контрнаступление, все ожидали поражения русских. Теперь ожидается крах украинской армии. Ей не хватает людей и техники. Украина сопротивляется только благодаря помощи Запада. Неожиданностью этой войны стала промышленная, материальная и экономическая несостоятельность Запада и Соединённых Штатов».



Как поясняет Тодд, «устойчивость российской экономики была обеспечена скрытым и явным стремлением большей части мира покончить с господством Запада».



Он также отмечает, что западные общества — это уже не либеральные демократии, а либеральные олигархии, и что политики теперь занимаются не управлением, а идеологической обработкой.



Тодд настаивает на том, что Запад находится в упадке, поскольку мир «больше не может терпеть его высокомерие».