Американский экономист: американцы недовольны «байденомикой» — на это у них есть веские причины

Экономическая политика президента Джо Байдена негативно сказывается на уровне благосостояния рядовых американцев: за два года покупательная способность в Соединённых Штатах упала, заявил в эфире Fox Business экономист Эй Джей Энтони. По словам Энтони, этим можно объяснить тот факт, что всё меньше американцев поддерживают Демократическую партию и Байдена.

Опросы показывают, что между Трампом и Байденом существует значительный разрыв в энтузиазме. И рядовые американцы это чувствуют.

С нами на связь выходит научный сотрудник Heritage Foundation, экономист Эй Джей Энтони. Чувствует ли это Уолл-стрит? Потому что, если посмотреть на рынки, они близки к рекордно высоким показателям, но обычные люди рассказывают иное.

ЭЙ ДЖЕЙ ЭНТОНИ, американский экономист: Безусловно, Тейлор. Рядовые американцы говорят, что они недовольны «байденомикой». И на это у них есть веские причины: хотя зарплаты людей сейчас больше, купить они могут меньше. Посмотрите на среднестатистического американца: его заработок вырос на $150, но на недельную зарплату он может купить товаров на $50 меньше, чем в январе 2021 года.

Отсюда и настроения, которые высказал этот джентельмен, интервью с которым вы показали несколько минут назад, что район, в котором он живёт, который ещё недавно поддерживал демократов, теперь разделился пополам. Всё дело в том, что они видят, как сильно навредила им политика демократов.

Дата выхода в эфир 02 июня 2024 года.