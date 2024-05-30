Washington Times: молодёжь больше не верит обещаниям Байдена

Байден всячески заигрывает с молодыми избирателями, чтобы заручиться их поддержкой на грядущих выборах, чтобы хоть как-то спасти свою неудачную предвыборную кампанию, пишет The Washington Times. Однако все его действия так и не смогли переманить молодёжь на его сторону. Рейтинг Байдена уверенно стремится вниз, в этом винят его возраст, провалы в экономике и невыполненные обещания.

Президент Байден отчаянно пытается хоть как-то спасти свою неудачную предвыборную кампанию. Для этого он предпринимает шаги, чтобы привлечь молодых избирателей. Однако это не помогло, и снижение его поддержки среди молодёжи стало самым большим среди всех демократических групп, пишет The Washington Times.

Например, Байден переквалифицировал марихуану в менее опасный наркотик, активизировал усилия по списанию задолженности по студенческому кредиту, изменил политику в отношении Израиля, потребовал снижения цен на билеты на концерты. Однако все эти старания не смогли переманить молодёжь на его сторону. И это несмотря на то, что в 2020 году молодые избиратели предпочли именно Байдена Трампу.

На этот раз всё совсем иначе, констатирует WT. Согласно опросам, Трамп опережает Байдена среди избирателей моложе 30 лет. При этом все привычно ссылаются на возраст нынешнего президента, высокие расходы на жильё и невыполнение предвыборных обещаний.

Издание отмечает, что данные опросов разнятся. Так, один из них показал, что Байден отстаёт от Трампа на 11 пунктов среди людей в возрасте от 18 до 34 лет. Другой, что Трамп впереди на 2 пункта среди миллениалов и поколения Z, в том числе в возрасте от 18 до 27.

По мнению специалистов, ситуацию осложняет размытое представление о молодых избирателях, которые сейчас не придерживаются столь либеральных взглядов, как это было принято среди молодёжи раньше.

Например, недавний опрос Гэллапа показал, что 47% представителей поколения Z считают себя демократами, а 39% — республиканцами. Раньше популярность демократов в этой возрастной группе была выше на 23%.

«Все американцы ориентированы на результат, и нынешнее поколение ничем не отличается от них. Они хотят результатов и разочарованы, потому что президент много говорил, но выполнил лишь часть обещаний», — пояснил WT стратег-демократ Брэд Бэннон.

Компания Ignite National, которая занимается исследованием участия молодёжи в политической жизни, опросила 1300 представителей поколения Z по всей стране. Выяснилось, что их партийная принадлежность примерно соответствует более взрослым избирателям.

Мужчины и белые избиратели разделились примерно поровну между демократами и республиканцами. Темнокожие и женщины в подавляющем большинстве считают себя демократами. При этом 90% представителей молодого поколения уверены, что им нужны кандидаты помоложе.

Более 80% избирателей моложе 30 лет заявили, что Байден слишком стар для президентства. О Трампе так думают 61% опрошенных. Нынешний хозяин Белого дома проводит множество мер, чтобы получить голоса молодёжи, однако ни одна из них, похоже не сработала. И виновата в этом, прежде всего, его экономическая политика.

Несмотря на незначительное снижение инфляции по сравнению с пиком в 9%, цены остаются выше, чем при Трампе. К тому же по данным бюро статистики труда, у молодёжи самое низкое соотношение доходов к активам среди всех возрастных групп, сообщает издание.

Значительная часть заработка уходит на расходы на аренду жилья и высокие процентные ставки. С октября 2020 года арендная плата за квартиры подскочила примерно на 18%. А заоблачные ставки по ипотечным кредитам бьют именно по молодёжи.

«Для моего поколения практически невозможно достичь финансовой стабильности», — пожаловалась WT 19-летняя Лесли Кио, которая была вынуждена отложить учёбу из-за боязни влезть в слишком большие долги. «Байдену нужен наш голос, но что он делает, чтобы снизить цены?»

Сам Байден, однако, настаивает, что ему удалось стабилизировать экономику, и дела в США обстоят лучше, чем в других странах. Помимо этого он старается решить вопросы, волнующие молодёжь. Правда, и здесь не всё гладко.

Он пообещал списать студенческие кредиты, но Верховный суд признал его план неконституционным. Байден и его команда обещали защищать права на аборты, но и здесь потерпели неудачу. Сам президент настаивает, что ему недостаёт демократического большинства в палате представителей и сенате, чтобы закрепить права на аборты.

В 2020 году он обещал декриминализировать марихуану и помиловать людей, отбывающих наказание за насильственные преступления, связанные с её употреблением. Придя к власти, он издал несколько указов о помиловании, однако дальше этого дело не пошло.

После начала израильского конфликта Байден под давлением демократов и молодых избирателей предпринял ряд шагов, чтобы проявить больше сочувствия к гуманитарному кризису в секторе Газа. Однако, как утверждает Вассим Канаан, председатель отделения американских мусульман для Палестины, эти действия были «слишком незначительными и запоздалыми».

«Джо Байден … потерял молодых прогрессивных людей. Его наследие — поддержка геноцида. Он ничего не может сделать, чтобы избежать этого. Он сам вырыл себе яму», — добавил он.