Daniel Davis / Deep Dive

Миршаймер: Путин — хозяин положения, и договариваться Западу придётся на его условиях

Материал представлен в переводе ИноТВ
Путин готов сесть за стол переговоров и обсудить нейтральный статус Украины и прекращение конфликта, считает политолог-международник Джон Миршаймер. Вот только дело всё в том, что Путин полностью контролирует ситуацию и не согласится ни на какое урегулирование, если оно будет не на его условиях.

ДЖОН МИРШАЙМЕР, политолог-международник, профессор Чикагского университета: Главный вопрос здесь — сможем ли мы сейчас прийти к какому-то реальному урегулированию конфликта. Если мы к нему стремимся, то должны понимать, что Путин — хозяин положения, и он получит практически всё что хочет.

Вся надежда на то, что Украина сумеет так договориться с Западом, чтобы убедить Путина, что сама заинтересована не вступать в НАТО, а иметь нейтральный статус.

И я убеждён, что такой вариант Путин готов обсуждать. Уверен, он готов вновь сесть за стол переговоров и вести диалог с Зеленским или с посредником — говорить с Зеленским через посредника. Уверен, он бы так поступил. Однако вопрос в том, можно ли добиться урегулирования.

Путин не согласится ни на какое урегулирование, если оно не будет на его условиях. Это очевидный факт.

Дата публикации 30 мая 2024 года.

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источник
Daniel Davis / Deep Dive США Северная Америка
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