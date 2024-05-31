Миршаймер: Путин — хозяин положения, и договариваться Западу придётся на его условиях

01:36
Мужчина в Салавате выпал с третьего этажа на скамейку, встал и ушёл
В Салавате мужчина выпал из окна с третьего этажа на скамейку, встал, порычал и ушёл.
01:19
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
01:05
В Балашихе мужчина скончался от удара молнии
Мужчина погиб от удара молнии в подмосковной Балашихе, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Московской области.
00:46
В Госдуму внесли законопроект о возврате 7% НДФЛ семьям с детьми
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о «налоговом кешбэке» для семей с детьми в размере 7% из 13% уплаченного НДФЛ.
00:29
Село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ
Село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
00:27
В Одесской области прозвучали взрывы
В Одесской области Украины прозвучали взрывы.
00:12
В двух регионах Украины объявлена воздушная тревога
В двух регионах Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных официального ресурса для оповещения населения.
23:57
Путин освободил Логинова от должности замглавы Минюста России
Президент России Владимир Путин освободил Андрея Логинова от должности статс-секретаря — замглавы Министерства юстиции России.
23:46
В Петербурге объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
В Санкт-Петербурге до полудня 2 июня был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
23:42
Алексей Березуцкий считает, что Сафонов может стать вратарём номер один в ПСЖ
Бывший защитник ЦСКА, а ныне тренер Алексей Березуцкий прокомментировал новость о том, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов продолжит карьеру во французском ПСЖ.
23:37
Карпов: Николич, Ивич, Осинькин — кандидаты на пост главного тренера ЦСКА
Экс-наставник «Локомотива» Марко Николич, бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич и нынешний рулевой «Крыльев Советов» Игорь Осинькин находятся в списке кандидатов на аналогичный пост в ЦСКА.
23:36
Дептранс Москвы заявил о завершении работ на участке Сокольнической линии метро
Департамент транспорта Москвы заявил, что работы на участке Сокольнической линии метро, где произошло ЧП, завершены.
23:29
Синнер высказался о том, что по итогам «Ролан Гаррос» может обойти Джоковича в рейтинге ATP
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением о том, что по итогам Открытого чемпионата Франции он может обогнать серба Новака Джоковича в мировом рейтинге ATP.
23:28
Пушилин: пять мирных жителей погибли в ДНР из-за обстрелов ВСУ
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что пять мирных жителей погибли 31 мая в республике, ещё три получили ранения в результате действий украинских войск.
23:11
МЧС направило аэромобильную группировку для тушения пожара в Ростовской области
В МЧС России заявили, что ведомство направило аэромобильную группировку для тушения пожара в Ростовской области.
23:00
Дептранс Москвы опроверг данные о пожаре в поезде или тоннеле в метро
Департамент транспорта Москвы опроверг данные о пожаре в поезде или тоннеле в метро на участке Сокольнической линии метрополитена.
22:55
Байден прокомментировал обвинительный вердикт Трампу
Президент США Джо Байден прокомментировал обвинительный вердикт бывшему американскому лидеру Дональду Трампу.
22:50
Бивол оказался тяжелее Зинада перед титульным боем
Перед поединком между чемпионом мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) и Международной боксёрской организации (IBO) в полутяжёлом весе россиянином Дмитрием Биволом и ливийцем Маликом Зинадом прошла процедура взвешивания.
22:44
Власти Москвы прокомментировали ЧП на участке Сокольнической линии метро
Советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова прокомментировала ЧП на участке Сокольнической линии метро.
22:41
Конькобежец Семериков получил паспорт Узбекистана для выступлений за новую сборную
Российский конькобежец и призёр чемпионата мира получил паспорт Узбекистана с целью выступления за новую сборную.
22:27
Пострадавших в результате ЧП на участке Сокольнической линии в Москве нет
Департамент транспорта Москвы сообщил, что пострадавших в результате ЧП на участке Сокольнической линии нет.
22:26
L'Équipe: «Реал» объявит о переходе Мбаппе 3 июня
Мадридский «Реал» объявит о переходе нападающего французского ПСЖ Килиана Мбаппе в ближайший понедельник, 3 июня.
22:22
Путин высказался о случае с изъятием детей из-за неработающей печки
Президент России Владимир Путин назвал безобразием инцидент в Красноярском крае, где у матери забрали детей из-за неработающей печки.
22:16
ЦСКА выиграл у УНИКСа третий матч подряд в финале Единой лиги ВТБ
ЦСКА на своей площадке обыграл казанский УНИКС в третьем матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
22:14
На части красной ветки метро Москвы нет движения поездов
На Сокольнической ветке метро Москвы нет движения поездов от «Университета» до «Парка культуры».
22:09
Минюст России включил в реестр иноагентов Екатерину Дунцову
Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов Екатерину Дунцову*.
21:58
Орлов — о лимите на легионеров в РПЛ: игроки с российскими паспортами деградируют
Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
21:57
Мишустин образовал президиум правительства России в новом составе
Премьер-министр России Михаил Мишустин образовал президиум российского правительства в новом составе.
21:48
Победитель Олимпиады по борьбе подписал контракт с клубом из NFL
Вольный борец и олимпийский чемпион 2020 года Гейбл Стивсон стал игроком клуба Национальной футбольной лиги (NFL) «Баффало Биллс».
21:44
Кличко пожаловался на мобилизацию в ВСУ коммунальщиков Киева
Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев 24» пожаловался на то, что сотрудников коммунальных служб города мобилизуют в ряды ВСУ, несмотря на бронь от мобилизации.
21:39
Фетисов пригласил Путина на 100-летие Всероссийского общества охраны природы
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов пригласил президента России Владимира Путина на 100-летие Всероссийского общества охраны природы.
21:33
В NASA заявили о поломке системы сбора мочи на МКС
Руководитель программы МКС в NASA Дана Вигель сообщила о поломке системы сбора мочи на Международной космической станции.
21:32
Рублёв — об эмоциях в матче с Арнальди: по сути, я убил себя сегодня
Российский теннисист Андрей Рублёв после поражения в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции с Маттео Арнальди заявил, что крайне разочарован своим поведением на корте.
21:28
Россельхознадзор: Россия с начала года нарастила экспорт зерна на 14%
Заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин заявил, что Россия с начала года нарастила экспорт зерна на 14%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
21:23
Матч Второй лиги между махачкалинским и ставропольским «Динамо» закончился массовой дракой
Игроки «Динамо‑2» из Махачкалы и футболисты, представляющие ставропольское «Динамо» устроили массовую драку в концовке матча 11‑го тура Второй лиги.
21:18
Песков назвал безумцами команду Фонда Клуни за идею ареста журналистов России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безумцами команду Фонда Клуни за идею ареста журналистов России.
21:17
Потапова о матче со Свентек: в юниорах ни разу ей не проиграла
Российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции.
21:09
«Чемпионат»: Николич может возглавить ЦСКА
Бывший главный тренер «Локомотива», Марко Николич может возглавить ЦСКА.
21:09
Минюст России внёс проекты SOTA и Republic в реестр иностранных агентов
Министерство юстиции России внесло проекты SOTA* и Republic** в реестр иностранных агентов.
21:03
Винер пообещала срезать надпись «Париж» с головного убора
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала надпись «Париж» на своём головном уборе.
20:58
Байден: Израиль передал ХАМАС новый план прекращения огня
Президент США Джо Байден заявил, что израильские власти передали представителям палестинского движения ХАМАС новый план прекращения огня.
20:50
Котов — о матче с Синнером: я кайфанул и сделал всё, что мог
Российский теннисист Павел Котов поделился впечатлениями от матча со второй ракеткой мира Янником Синнером в третьем круге Открытого чемпиона Франции.
20:49
Руководитель «Здорового Отечества» Лещинская: наша цель — полностью запретить продажу вейпов
Внесение в Госдуму законопроекта о полном запрете продажи вейпов в России — исторический момент, заявила руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она призвала уже начать заставлять производителей вейпов размещать на устройствах информацию о вреде курения, в том числе «страшные картинки» о последствиях для здоровья.
20:44
Минцифры Польши заподозрило Россию в причастности к дезинформации о мобилизации
Министерство цифровых технологий Польши заявило о наличии подозрений в причастности России к появлению на портале агентства РАР несоответствующей действительности информации о частичной мобилизации в стране и отправке военных страны на Украину.
20:44
Евстигнеева: Россия потребовала от США ответа на вопрос о ядерном оружии в АТР
Россия требует от США ответить на вопрос о планах по размещению ядерного оружия в некоторых странах Азии.
20:41
Зеленский назвал послание США по поставкам оружия Украине «шагом вперёд»
Владимир Зеленский назвал «шагом вперёд» послание США по вопросу возможности использования поставляемого американского оружия для атак по территории России.
20:35
Минздрав утвердил новый состав автомобильной аптечки
Минздрав России обновил требования к комплектации автомобильной аптечки.
20:32
Винер рассказала, почему некоторые атлеты боятся приезжать на Игры БРИКС
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала, почему часть спортсменов боятся ехать в Россию для участия в предстоящих Играх БРИКС.
20:32
В Москве ликвидировали открытое горение в реконструируемом здании
В пресс-службе столичного главка МЧС России заявили о ликвидации открытого горения в реконструируемом здании.
20:22
Сильный дождь привёл к затоплению части районов Москвы
Часть районов Москвы затопило из-за сильного ливня с градом.