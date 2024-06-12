NYT: «отчаянно нуждаемся в деньгах» — Украина займётся приватизацией и продажей госактивов

В попытках восполнить бюджет и найти средства на продолжение военных действий Киев решил прибегнуть к приватизации и продаже государственных активов, сообщает The New York Times. С этого лета правительство выставит на аукцион около 20 государственных компаний. Однако, по мнению украинцев, это не самая лучшая идея, поскольку продажи как обычно подвергнутся «повсеместной коррупции».

Правительство Украины объявило о намерении приватизировать ряд компаний, а также продать государственные активы, чтобы найти деньги на финансирование ВСУ и стабилизировать экономику. Как отмечает The New York Times, для страны, находящейся в состоянии войны, продажа имущества и поиск покупателей «станет серьёзной проблемой».

По данным издания, начиная с этого лета, правительство выставит на аукцион около 20 государственных компаний, включая известную гостиницу «Украина», огромный торговый центр в Киеве, а также несколько горнодобывающих и химических компаний.

«Государство отчаянно нуждается в деньгах, — объясняет юрист Михаил Лукашенко. — Если мы не продадим это всё сейчас и не соберём деньги, то скоро продавать будет нечего».

Однако, как сообщает NYT, многие украинцы испытывают смешанные чувства по поводу приватизации имущества. Пока одни утверждают, что «значение имеет каждая гривна», другие опасаются, что продажи подвергнутся «повсеместной украинской коррупции». По их словам, так происходит постоянно: «Никто не знает, куда уходят все эти деньги», — жалуется 36-летняя Ольга.