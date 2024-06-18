Профессор Сакс: нейтральная Украина — благо для США, если они не хотят войны с Россией

Пункт мирного плана Владимира Путина о нейтралитете Украины выгоден не только России, но и США, заявил американский экономист Джеффри Сакс. В интервью Judging Freedom он объяснил, что нейтральная Украина — это «благо для Соединённых Штатов», поскольку отсутствие западных военных баз на её территории сведёт к минимуму вероятность войны между Москвой и Вашингтоном.
ДЖЕФФРИ САКС, американский экономист, профессор: Непреложный пункт (мирного плана Путина. — ИноТВ), который, как мне кажется, является правильным не только с точки зрения России, но и с точки зрения Америки, — это то, что Украина должна быть нейтральной страной, без присутствия на её территории американских военных сил и без НАТО, находящегося прямо у границы России. Россия этого не хочет, и США не должны этого хотеть. Не должны! Неужели мы действительно желаем более прямой войны с Россией? Вот поэтому и не должны.
Этот вопрос был предметом разногласий на протяжении 30 лет. Когда-то в далёком 1990 году США пообещали, что НАТО не продвинется ни на дюйм на восток. А затем США начали лгать: начиная с Билла Клинтона этим занимались все американские президенты. Это обман. Россия всё время повторяла: «Остановите расширение НАТО. Мы не хотим, чтобы вы были у нас под носом».
Точно так же США не хотели бы, чтобы у России или Китая были военные базы на реке Рио-Гранде со стороны Мексики. Точно так же США не приняли размещение Советским Союзом ядерного оружия на Кубе в 1962 году. Вот и Россия этого не хочет.
Это первый пункт, и я думаю, что с точки зрения России он точно не обсуждается. Но, как я однажды сказал Белому дому, в этом плане ни о каких уступках не должно быть и речи: это благо для Соединённых Штатов! Поймите наконец реальность.
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