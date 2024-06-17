Столтенберг: НАТО обсуждает приведение ядерного оружия в состояние боеготовности
Страны НАТО активно обсуждают вопрос о размещении большего количества ядерного оружия и приведения его в состояние полной боевой готовности перед лицом «растущей угрозы со стороны России и Китая». Об этом рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью The Daily Telegraph.
По его словам, подобная «прозрачность» в этом вопросе призвана напомнить людям, что НАТО по-прежнему является ядерным альянсом. «Конечно, цель НАТО — мир без ядерного оружия, но пока оно существует, мы будем оставаться ядерным альянсом, поскольку мир, где Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО — нет, — это опасный мир», — подчеркнул генсек.
В Кремле, в свою очередь, заявление Столтенберга назвали «очередным нагнетанием напряжённости». Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова Столтенберга «явно не укладываются в контекст той же самой декларации, которая была принята накануне» по результатам саммита в Швейцарии, где союзники Киева высказались о недопустимости подобной риторики.
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