Лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен в интервью El Períodico указала на необходимость говорить с Россией, чтобы найти выход из конфликта на Украине, предупредив, что Киеву в нём не победить. Ле Пен также призвала тщательно продумывать антироссийские санкции и не допустить, чтобы страны Европы стали соучастниками украинского конфликта.
Лидер партии «Национальное объединение», которую называют фаворитом на выборах в нижнюю партию парламента Франции Национальное собрание, Марин Ле Пен заявила о необходимости вести переговоры с Россией, чтобы попытаться урегулировать конфликт на Украине, учитывая, что Киев не может в нём победить.
«Очевидно, нам нужно будет говорить с Россией, чтобы попытаться добиться позитивного решения для Украины в этом конфликте, в котором она очевидно не может одержать победу», — заявила Ле Пен в интервью El Períodico, уточнив, что считает невозможным договориться о мире без участия в переговорах одной из сторон конфликта.
Ле Пен при этом отметила, что поддерживает инициативы по военной или гражданской поддержке Киева. Однако призвала тщательно продумывать антироссийские санкции, указав на энергетическую войну, которую страны Европы начали и которая «стала разрушительной» для их экономик, и на риск стать соучастниками украинского конфликта.
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