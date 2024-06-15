Большинство французских политиков смирились с ужасающим уровнем иммиграции, а Макрон старается угодить Зеленскому, разжигая войну НАТО против России. На этом фоне всё чаще вспоминают величайшего правителя Франции, который шёл против мнения других, чтобы вывести страну на новый уровень. И сегодня его примеру больше всего следует партия Марин Ле Пен, считает The American Conservative.

Самая популярная партия во Франции сегодня — Национальное объединение (RN) Марин Ле Пен, констатирует The American Conservative. На прошедших выборах в Европарламент она набрала 31%, заняв первое место, в то время как партия Макрона не преодолела и 15% отметки.

Возможно, в сознании французских избирателей выборы в Европейский законодательный орган не несут столь важного значения, как выборы внутри страны. Однако неожиданный успех Ле Пен и разгром партии Макрона привёл европейскую политику и финансовые рынки в смятение.

После оглушительной победы RN призвала Макрона распустить парламент и назначить новые выборы, хотя были сомнения, что он пойдёт на этот шаг. Однако президент сдался, вскоре Францию ждут новые выборы в законодательный орган. Макрон надеется, что на выборах внутри страны избиратели пойдут на попятную и не приведут Ле Пен к власти.

По мнению АС, есть ещё один возможный сценарий. Соратник Ле Пен Джордан Барделла, который и привёл партию к победе, может получить от Макрона предложение занять пост премьер-министра и сформировать правительство в коалиции с другими партиями. В таком случае RN хоть и окажется формально у власти, но растеряет тот блеск, который присущ популярной оппозиционной партии.

Кроме того, сама Ле Пен планирует баллотироваться на пост президента в 2027 году. Сейчас, судя по опросам, она значительно опережает Макрона, поэтому нынешнее возможное соседство в правительстве ей тоже не выгодно.

Издание напоминает, что Марин Ле Пен унаследовала партию от своего отца в 2011 году, когда большинство серьёзных французов старались её избегать. В то же время именно эта партия больше всего отражала настроения народа по важнейшему вопросу иммиграции.

Тогда политическая схема Марин Ле Пен такова: она «дедемонизировала» партию отца, придерживается основных взглядов на иммиграцию, избегая антисемитизма, и уделяет больше внимания экономическим проблемам рабочего класса. К 2017 году её труды увенчались успехом, и на президентских выборах она заняла второе место.

А после выборов 2022 года RN стала уже крупнейшей силой во французском парламенте. Её уже нельзя было игнорировать, а основные голоса в политических СМИ были так или иначе за неё.

Издание проводит параллель с генералом Де Голлем, которого после Второй мировой называли по-разному, даже начинающим диктатором. Однако к моменту своей смерти его признавали величайшим лидером Франции 20 века, который часто шёл против мнения большинства, но в итоге доказывал свою правоту по важнейшим вопросам того времени, нацизме и колониальном господстве над Алжиром.

Среди главных проблем, стоящих сегодня перед Францией, иммиграция и проблемы внешней политики, вызванные войной на Украине. Поток иммигрантов из Африки не прекращается. Всё уже идёт к тому, что потомку белых французов скоро превратятся в меньшинство, и это будет иметь непредсказуемые культурные и политические последствия.

Чтобы представить, какое будущее светит Франции, достаточно обратить внимание на пригороды крупных городов, «запретные зоны» для полиции или «территории, утраченные Республикой».

Политическая платформа партии Марин Ле Пен направлена прежде всего на борьбу с трансформацией Франции посредством массовой иммиграции. Она призывает положить конец иммиграции, связанной с семейной цепочкой, проверить ходатайствующих о предоставлении убежища за пределами страны, предоставлять французам приоритетное право на государственное жильё, высылать нелегалов, совершивших преступления, и, наконец, ограничить доступ на получение французского гражданства.

Такие шаги могли бы существенно сократить иммиграцию, которая с каждым днём всё больше делает Францию похожей на страну третьего мира. Эти вопросы и предлагаемые меры крайне популярны среди избирателей, именно поэтому Марин Ле Пен не может помешать политический истеблишмент, объединившийся против неё.

Сам Де Голль также был скептиком мультикультурализма. «Хорошо, что есть жёлтые французы, чёрные французы, коричневые французы. Это демонстрирует, что Франция открыта для всех рас и имеет универсальное призвание. Но при условии, что они останутся небольшими меньшинствами. Если нет, Франция перестанет быть Францией», — цитирует АС слова генерала.

Сегодня же, в отличие от Ле Пен, большинство партий более или менее смирились с массовой иммиграции. Кроме того, её партия больше следует примеру Де Голля и во внешней политике.

За последние полгода президент Макрон выдвинулся на передний план среди европейских ястребов. По мнению издания, он является единственным европейским лидером, кто искренне старается угодить Зеленскому, удовлетворяя его амбиции по превращению украинского конфликта в войну НАТО против России.

Несложно догадаться, как бы на это отреагировал генерал Де Голль, который рассматривал Европу, как пространство от Атлантики до Урала, включающего Москву и Петербург. И, конечно, он бы не поддержал расширение НАТО на Восток и неуёмное желание Вашингтона распространять свои военные базы по всему миру.

Марин Ле Пен, напротив, неоднозначно относится к вооружённому конфликту на Украине. И хотя изначально она критиковала начало СВО, однако Ле Пен признаёт, что крымчане всегда чувствовали себя частью России, и открыто критикует рассуждения Макрона о военном вмешательстве Франции.

В ближайшее время мы всё чаще будем слышать возгласы политиков об угрозе, которую представляют ультраправые. Найдутся и те, кто будет заверять, что Европа и Франция столкнулась с «фашистской» угрозой в лице RN и других правых партий.

Можно скептически относится ко многим аспектам деятельности партии Ле Пен. И, конечно, она — не Де Голль. Но невозможно не признать, что с точки зрения того, за что выступает она сама и её партия, именно они являются наиболее близкими к этому величайшему французскому лидеру, положившему конец войнам Франции.