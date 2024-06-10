N-TV: Европа выбирает правые партии, и называть их «нацистами» бесполезно

Успех правой «Альтернативы для Германии» на европейских выборах — не чисто немецкий феномен, сообщает телеканал N-TV. Многие европейские страны движутся к правому флангу. Это происходит во Франции, Австрии, Нидерландах, Италии. Очевидно, что, обзывая правые партии «нацистами», сдержать их успех не удастся.

Ликование в АдГ велико. Председатели партии Алиса Вайдель и Тино Хрупалла обнимаются. Глава СДПГ Ларс Клингбайль, напротив, жёстко сходится в эфире N-TV с Алисой Вайдель, после того как его спросили, ждёт ли он похожего результата на выборах в бундестаг в следующем году.

ЛАРС КЛИНГБАЙЛЬ, глава СДПГ: Я также считаю, что результаты европейских выборов ещё раз встряхнут многих людей и покажут им, что нацисты на этих выборах стали сильнее. Я думаю, многие пробуждаются, борются за демократию.

АЛИСА ВАЙДЕЛЬ, сопредседатель АдГ: Вы только что назвали меня и партию нацистами.

ЛАРС КЛИНГБАЙЛЬ: Да.

В то время как у нас политические ссоры передаются по телевидению, в столице Франции Париже люди спонтанно вышли на улицы на демонстрацию против местных победителей на выборах — право-националистской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая стала сильнейшей, набрав 32%. Центристский лагерь президента Эммануэля Макрона в его стране проиграл. Его реакция вечером была резкой.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Я решил снова провести выборы по поводу нашего парламентского будущего, поэтому сегодня вечером я распускаю Национальное собрание.

Уже 30 июня во Франции должны состояться новые выборы. В Австрии сильнейшей впервые стала правая популистская Партия свободы. В Италии победила ультраправая партия «Братья Италии» премьер-министра Джорджи Мелони. А в Нидерландах правый популист Герт Вильдерс занял второе место.

Так что успех АдГ на выборах — не чисто немецкий феномен. И обзывая их «нацистами», сдержать их успех точно не удастся.

Дата выхода в эфир 10 июня 2024 года.