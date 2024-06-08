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Atlantic: второй срок Байдена — это катастрофическая затея

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Даже несмотря на решение суда присяжных в Нью-Йорке и прочие трудности, с которыми столкнулся Дональд Трамп, Джо Байден остаётся слабым кандидатом в президенты США, пишет The Atlantic. А его настойчивое стремление переизбраться на второй срок — это экзистенциально рискованная и потенциально катастрофическая затея, считает издание.
Atlantic: второй срок Байдена — это катастрофическая затея
AP

Какие бы препятствия ни создавал себе Дональд Трамп, Байден остаётся всесторонне слабым действующим президентом, обременённым теми же проблемами, которые тяготили его с самого начала правления, пишет The Atlantic.

Самой большой и совершенно неисправимой проблемой стал его возраст: в 81 год он уже слишком стар для того, чтобы баллотироваться в президенты.

Подавляющее большинство избирателей все ещё не желают видеть Байдена главой государства в таком возрасте. Рональд Рейган, который до правления Байдена был самым старым президентом в истории США, покинул свой пост в 77 лет, напоминает издание.

Однако настойчивое стремление главы Белого дома сделать то, чего никто никогда не делал, вкупе нежеланием или неспособностью демократов остановить его, остаётся экзистенциально рискованной и потенциально катастрофической затеей.

Ставки остаются ужасающе высокими. Если Байден проиграет в ноябре, это будет всё, чем он запомнится. И какую бы пользу Байден ни получил от решения суда присяжных в Нью-Йорке, что-то ещё неизбежно ударит по нему с другой стороны, считает издание.

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источник
Atlantic США Северная Америка
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