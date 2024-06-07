Washington Times: все хотят проверить Байдена и Трампа на наркотики

Большинство американских избирателей хотят, чтобы оба кандидата в президенты США прошли тест на наркотики, пишет The Washington Times со ссылкой на недавний опрос. Выяснилось, что 70% опрошенных видят в этом необходимость перед дебатами, поскольку всё чаще возникают сомнения в способностях не только Байдена, но и Трампа выдержать новый срок в связи с преклонным возрастом кандидатов.

Недавний опрос показал, что значительное большинство американцев хотят, чтобы оба главных кандидата в президенты США сдали тест на наркотики, сообщает The Washington Times. Согласно результатам, 70% опрошенных считают, что и Байден, и Трамп должны пройти медобследование перед дебатами 27 июня и 10 сентября.

При этом лишь 18% сообщили, что нет нужды в тесте на наркотики, и 12% затруднились с ответом. Этот вопрос получил наиболее широкую огласку после заявлений Трампа, что нынешний президент Байден был под воздействием каких-то вспомогательных веществ во время выступления с докладом в конгрессе в марте этого года.

Кроме того, напоминает издание, Байдену 81 год, он уже самый пожилой президент в истории США, и его регулярно критикуют за оговорки, оплошности и сложности с движениями на официальных мероприятиях. А специальный советник Роберт Хур в своём докладе и вовсе охарактеризовал президента как «благонамеренного пожилого человека с плохой памятью».

Белый дом, конечно, отмахивается от всех обвинений, предъявляет официальные медицинские документы и заявляет, что энергичное часовое выступление Байдена перед законодателями стало доказательством его способности выдержать второй срок. Однако не все с этим согласны. Есть мнение, что президент использовал стимуляторы вроде Аддералла, для поддержания сил.

Критики не обошли вниманием и здоровье другого кандидата, Дональда Трампа, отмечает WT. Бывшему главе США на следующей неделе исполнится 78 лет, и это тоже вызывает вопросы по поводу пригодности для нового срока. Некоторые отмечают, что у него тоже есть возрастные проблемы. В качестве примера приводят его бессвязные речи во время публичных выступлений.