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Меликов: в Дагестане создали оперштаб после нападения на полицейских

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Оперативный штаб создали в Дагестане после нападения неизвестных на сотрудников полиции в Дербенте и Махачкале. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.
Меликов: в Дагестане создали оперштаб после нападения на полицейских
  • РИА Новости

Он отметил, что произошедшее в Дербенте и Махачкале является попыткой дестабилизировать общественную ситуацию.

«Создан оперативный штаб, все необходимые решения будут приниматься своевременно в интересах безопасности жителей республики», — написал Меликов в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Махачкале в результате нападения на пост ДПС погиб полицейский, ещё шесть сотрудников получили ранения. Также 23 июня стало известно о нападении на церковь и синагогу в Дербенте.

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