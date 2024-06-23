Меликов: в Дагестане создали оперштаб после нападения на полицейских

Оперативный штаб создали в Дагестане после нападения неизвестных на сотрудников полиции в Дербенте и Махачкале. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

Он отметил, что произошедшее в Дербенте и Махачкале является попыткой дестабилизировать общественную ситуацию.

«Создан оперативный штаб, все необходимые решения будут приниматься своевременно в интересах безопасности жителей республики», — написал Меликов в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Махачкале в результате нападения на пост ДПС погиб полицейский, ещё шесть сотрудников получили ранения. Также 23 июня стало известно о нападении на церковь и синагогу в Дербенте.