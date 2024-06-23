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Медведев: ответственные за удар по Севастополю «сгорят в аду»

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Лица из США и с Украины, ответственные за подлый и гнусный теракт против российского народа в Севастополе, будут гореть в аду.
Медведев: ответственные за удар по Севастополю «сгорят в аду»
  • РИА Новости

Об этом в личном Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он объяснил, что «ублюдки» из США поставляют на Украину ракеты с кассетным зарядом и помогают навести их на цель.

«Ублюдки в Киеве выбирают в качестве цели пляж с мирными людьми и нажимают на кнопку. И те и другие сгорят в аду. Надеюсь, не только в сакральном огне, но ещё раньше — в земном», — написал он.

Медведев выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь увеличилось до 144.

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