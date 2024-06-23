Медведев: ответственные за удар по Севастополю «сгорят в аду»
- РИА Новости
Об этом в личном Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Он объяснил, что «ублюдки» из США поставляют на Украину ракеты с кассетным зарядом и помогают навести их на цель.
«Ублюдки в Киеве выбирают в качестве цели пляж с мирными людьми и нажимают на кнопку. И те и другие сгорят в аду. Надеюсь, не только в сакральном огне, но ещё раньше — в земном», — написал он.
Медведев выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Ранее сообщалось, что количество пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь увеличилось до 144.