Медведев: ответственные за удар по Севастополю «сгорят в аду»

Лица из США и с Украины, ответственные за подлый и гнусный теракт против российского народа в Севастополе, будут гореть в аду.

Об этом в личном Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он объяснил, что «ублюдки» из США поставляют на Украину ракеты с кассетным зарядом и помогают навести их на цель.

«Ублюдки в Киеве выбирают в качестве цели пляж с мирными людьми и нажимают на кнопку. И те и другие сгорят в аду. Надеюсь, не только в сакральном огне, но ещё раньше — в земном», — написал он.

Медведев выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь увеличилось до 144.