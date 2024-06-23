Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь выросло до 144

Количество пострадавших при атаке Вооружённых сил Украины на Севастополь увеличилось до 144. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Он отметил, что, по уточнённым данным, в результате атаки погибли четыре человека, двое из которых дети.

«Госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей)», — написал он.

Ранее в Минздраве России сообщили, что в результате удара украинских войск по Севастополю пострадали 124 человека.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что врачи из столичных больниц направлены для помощи пострадавшим в результате удара ВСУ по Севастополю.