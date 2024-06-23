Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь выросло до 144
Развожаев: по уточнённым данным, в Севастополе погибли четыре человека
- РИА Новости
Он отметил, что, по уточнённым данным, в результате атаки погибли четыре человека, двое из которых дети.
«Госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей)», — написал он.
Ранее в Минздраве России сообщили, что в результате удара украинских войск по Севастополю пострадали 124 человека.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что врачи из столичных больниц направлены для помощи пострадавшим в результате удара ВСУ по Севастополю.