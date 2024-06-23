Леклер раскритиковал Сайнса за нарушение командных инструкций во время гонки «Формулы-1»

Пилот Ferrari Шарль Леклер остался недоволен действиями своего партнёра по команде Карлоса Сайнса в гонке Гран-при Испании «Формулы-1».

Во время сессии испанец обогнал напарника, а затем жёстко поборолся с ним в первом повороте.

«Он проехал поворот так, словно меня в нём не было. Это немного досадно. Мы поговорим об этом внутри команды. Я понимаю, что это его домашняя гонка и что сейчас очень важный момент в его карьере», — цитирует Леклера RaceFans.

Победителем гонки стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Монегаск финишировал пятым с отставанием 22,709. Следом приехал Сайнс (+31,028).

Ранее сообщалось, что Ландо Норрис выиграл квалификацию на Гран-при Испании, Ферстаппен — второй.